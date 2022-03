Bella actriz del Cine Mexicano murió en el olvido luego de protagonizar una polémica película

Cuando hablamos del Cine Mexicano sabemos que son muchas las estrellas que han pasado por sus filas, pero no todas han tenido el mismo éxito y popularidad, como sucedió con esta bella actriz, quien murió en el olvido luego de protagonizar una polémica película que fue censurada.

Graciela Guillermina Mariscal Romero, conocida artísticamente como Diana Mariscal, nació en la Ciudad de México, el 25 de junio de 1949, además de recordarla como una estrella del la pantalla grande de los años 60, también ganó fama como cantante, y por su parecido con la actriz Angélica María.

Su padre fue piloto de aviación, Héctor Mariscal, mientras que su madre fue la poetisa y pintora Graciela Romero. Desde muy pequeña Diana mostró interés y talento para el canto, y siendo una adolescente se presentó en el programa televisivo de "Vocaciones y equivocaciones", donde obtiene el primer lugar.

Al firmar un contrato para grabar su primer disco, se cambia su nombre y decide ser conocida como Diana Mariscal. Con 16 años, fue el productor Gregorio Walerstein quien le da su primer papel en una película, "Especialista en chamacas" (1965), en la que compartió créditos con Javier Solís, Germán Valdés "Tin Tan" y Enrique Guzmán, quien era el galán del momento.

Mariscal continuó grabando sencillos como: "Fresas con miel", "Ay Chato, ya no" y "El chico de los ojos negros", y participó en algunos programas como "Orfeón A Go Go" y "Operación Ja Ja", pero se dice que la carrera de esta bella actriz cambió al conocer al director de teatro Alejandro Jodorowsky, pues luego se dedica exclusivamente al cine y teatro experimentales.

Diana Mariscal protagonizó una película censurada

Diana Mariscal debutó como actriz de teatro junto al actor Sergio Klainer con "Fando y Lis", escrita por Fernando Arrabal y dirigida por Jodorowsky, obra de la que se hizo una versión para el cine, la cual significó el primer largometraje del director de teatro; fue estrenada el 17 de noviembre de 1968 durante la XI Reseña Internacional de Acapulco.

La película no recibió la aceptación que se esperaba, y por el contrario causó gran polémica por las atrevidas e inmorales imágenes, además de que les pareció que expresaba ideas que causaban indignación y repudio. La proyección de la cinta terminó en una batalla campal y Jodorowsky tuvo que huir escoltado.

La película "Fando y Luis" se convirtió en una cinta de culto. Foto: Especial

Debido a este escándalo el festival cinematográfico fue cancelado y la cinta fue censurada en México. Fue hasta el año 1972 cuando se estrenó en nuestro país, luego de recibir críticas positivas en el extranjero, lo que la terminó convirtiendo en una película de culto.

La trágica muerte de una actriz que murió en el olvido

Tras la polémica causada por "Fando y Lis", Diana intentó retomar su carrera como cantante, pro sus discos no tuvieron éxito. También participó en algunas obras de teatro y en otras películas consideradas como experimentales como "Todos los caminos van anexas" (1971), por la que ganó el Premio Luis Buñuel por actuación femenina.

Sin embargo, después de su divorcio con Juan José Gurrola, pintory cineasta, decide retirarse de la vida artística. Diana Mariscal falleció al intentar cruzar una calle y ser atropellada por una motocicleta, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, el 1 de julio de 2013, días después de celebrar su cumpleaños 64 años.

