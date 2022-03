The Bridgerton: La escritora de la saga viene a México en busca de creatividad

Este viernes se estrena la segunda temporada de la serie The Bridgerton, la cual mostrará las intrigas en las que se envuelve la realeza y ante esto la escritora estadounidense Julia Quinn, autora de la saga contó un detalle que no había querido revelar, “uno de mis secretos es que una parte de mi proceso creativo lo he hecho en México, en las playas de Nuevo Vallarta, frente del Pacífico con guacamole. Voy dos o tres semanas al año para poder trabajar; es una de mis lugares preferidos y ya quiero regresar”.

La escritora aseguró que sus libros le han revelado muchas cosas, “hay una gran diferencia entre lo que leemos y lo que vivimos. Aunque estamos en una sociedad independiente y fuerte, en algún momento queremos enamorarnos. Mis novelas son cuentos de hadas en la era de la regencia inglesa (1811-1822), disfruto escribir sobre este periodo, pero definitivamente en mi vida quiero vacunas, plomería y los derechos que no podría haber tenido en esa era, por el simple hecho de ser mujer”.

Después de 21 años de haber publicado por primera vez “El duque y yo” –la base de la primera temporada del drama de Netflix– regresa Julia Quinn a la lista de los más vendidos de The New York Times.

La saga de nueve libros, cada uno dedicado a uno de los ocho hijos de Violet y Edmund Bridgerton, acompañó a la autora por seis años y fue tal su éxito entre los lectores que le dieron la posibilidad de escribir un noveno en 2013. “Bridgerton: felices para siempre” fue un cierre para la familia y una innovación editorial, primero al haberse publicado en ebook, cuando recién comenzaban; después al haberle permitido tener libertades creativas, como narrar una escena de amor entre una pareja que lleva 20 años casados.

“Los Bridgerton se han vuelto parte del zeitgeist –el espíritu de la época–”, cuenta Quinn, quien no se imaginó las bromas en los programas nocturnos, que habría cachorros con los nombres de las protagonistas o que en el Draft de la NFL presentarán a los jugadores como debutantes con la narración de “Lady Whistleblown”. “Le hablé a mi papá y le dije: ‘Nunca pensé que llegaría a ser culturalmente relevante para la NFL’. Ahora son parte de la conversación cultural. Incluso, la editorial Titania acaba de reeditar la saga con nuevas portadas en su versión en español.

“Una de las grandes diferencias entre escribir Los Bridgerton y la producción de la serie es que la escritura es un proceso solitario, en ocasiones interviene mi editor, pero en la serie hay una gran cantidad de personas, desde los maquillistas, los extras, hasta las personas del catering”, cuenta la autora con más de 750 mil copias vendidas a nivel mundial.

Por Ximena Apisdorf Soto

