“Si la esposa ya lo perdonó, nosotros qué”: Gustavo Adolfo Infante sobre el hartazgo de Eduin Caz | VIDEO

Tal parece que la fama de un artista siempre estará acompañada por un pasado oscuro, en caso de tenerlo, que siempre será recordado por propios y extraños. En este caso, Eduin Caz arrastra supuestas infidelidades contra su esposa Daisy Anahy, hecho que atrapó a la prensa rosa.

Aunque el tema ya tiene unos meses desde que explotó, tal parece que el matrimonio ya lo superó y siguen adelante con su vida, pero el hecho sigue siendo del interés público. Así se vio durante la rueda de prensa que sostuvo con motivo de los conciertos que Grupo Firme ofrecerá en el Foro Sol.

Ahí platicó de su amistad con Maluma, después de haber trabajado juntos, así como de su futura colaboración con Camilo, "otro dueto al que le tenemos muchisisísima fe que a lo mejor nadie se espera cómo es la canción", mencionó con evidente emoción; sin embargo, la sonrisa se borró tras ser cuestionado por sus "errores".

Eduin Caz explota y Gustavo Adolfo Infante lo defiende

En la ronda de preguntas y respuestas no faltó quien preguntara por sus "errores", algo que de inmediato lo hizo explotar. "Ninguno de ustedes es santo, real. Y ninguno de la bola de los que critican lo son, tanto que tienen que hacer cuentas falsas para poder estar ahí", mencionó.

“Obviamente me canso, obviamente me enojo... me gusta echar desmadre, soy una persona alegre, pero también muy enojón y tengo avece días buenos, días malos que no tengo ganas de hacer nada, como todo el mundo”, explicó el líder de la agrupación quien se disculpó por las groserías, pero que el tema lo tiene hasta la coronilla.

Por su parte, el periodista Gustavo Adolfo Infante dijo que es un tema complicado porque es de índole personal, de igual manera mencionó que si la esposa de Eduin Caz ya lo perdonó "nosotros qué, no somos jueces", mencionó no sin antes mencionar que lo que cuenta ahora es su éxito.

