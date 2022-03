"Me tiene hasta la madre" Eduin Caz explota nuevamente al ser cuestionado sobre su pasado de infidelidad

Durante la conferencia de prensa que ofreció Grupo Firme previo a la serie de conciertos que por primera vez llevarán a cabo en el Foro Sol, Eduin Caz respondió a todos aquellos que se preguntan cómo vive su fama ahora que siempre está en el ojo público.

Eduin Caz, vocalista de la agrupación se presentará junto a sus compañeros, Jhonny Caz, AB Luna, Joaquín Ruiz, Dylan Camacho, Christian Téllez y Fito Rubio el 24, 25 y 26 de marzo y en una cuarta fecha el 7 de mayo en el importante recinto ubicado en la Ciudad de México.

En la reunión con los medios de comunicación se tocaron temas importantes en relación al éxito de Grupo Firme, pero también sacaron a la luz algunos detalles íntimos de Eduin Caz, pues cabe recordar que el joven cantante siempre se ha mostrado muy sincero con sus fans.

Al preguntar al intérprete de “Gracias” y “El amor no fue pa´mí” qué si cómo lidiaba con aquellas personas que se querían enterar de todo lo que pasa en su vida artística y relaciones personal mencionó que disfruta del éxito por el que ha trabajado tanto, pero llega a enojarse en algunos momento cuando salen cosas que no deberían.

“Obviamente me canso, obviamente me enojo y no tanto yo, sino todos, pero no se lo dije a Isael, yo lo pedí toda la vida, toda la vida, yo lo quise, entonces lo aprovecho ahorita en este momento y como les digo somos humanos”, señaló en referencia a que su fan y los medios cada vez conocen más de su intimidad.

También agregó que le gusta la fiesta, tomar unas cervezas y disfrutar su vida pues es un joven de 27 años. “Me gusta echar desmadre, soy una persona alegre, pero también muy enojón y tengo avece días buenos, días malos que no tengo ganas de hacer nada”, puntualizó.

Otra de las cosas que dijo que es que se enfoca en el presente y su futuro y no en el pasado. “Lo que ya pasó ya lo hice, me vale madre y discúlpenme que lo diga con estas groserías, pero se los tengo que decir tal cual porque este tema me tiene hasta aquí, agobiado, me tiene hasta la madre, entonces lo que yo hice en el pasado yo la lo hice ya lo enterré, ya lo platiqué”, comentó.

Pero también dijo algo que pudiera ser referencia para todos aquellos que recuerdan el video en el que una chica habla de la infidelidad de Eduin Caz a su esposa Daisy Anahy. “Si salen cosas del pasado ¿y?, ahí están, ¿qué quieres? fama, dinero, aprovecha tu momento, yo aprovecho el mío, así es como lo disfruto ahorita”, especificó y con esa pregunta terminó el espacio para la prensa.