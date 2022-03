"Gracias por tu luz": El emotivo mensaje de La Maldita Vecindad a María Elena Ríos, saxofonista atacada con ácido

El pasado fin de semana se llevó a cabo el Vive Latino 2022. Uno de los momentos más emotivos del festival se dio durante la presentación de La Maldita Vecindad, cuando la agrupación mexicana invitó al escenario a la saxofonista María Elena Ríos, quien sufrió un intento de feminicidio al ser atacada con ácido en 2019.

La noche del sábado 19 de marzo de 2022, la talentosa mujer de 28 años de edad pisó la tarima del Escenario Indio tras ser presentada por Roco, vocalista y fundador del grupo. La originaria del municipio de Huajuapan de León, en Oaxaca, tuvo la oportunidad de tocar "Chacahua" y "Kumbala".

"Hay sueños que se hacen realidad. Gracias, La Maldita Vecindad, por invitarme y recordarme que la mejor arma que podemos poseer es la música y el corazón. Gracias a todas las personas que no me olvidan y me regalan sus deseos y energía para poder seguir buscando justicia", escribió la saxofonista en sus redes sociales sobre su participación en el VL.

El emotivo mensaje de La Maldita Vecindad a María Elena Ríos

Importante recordar que el 9 de septiembre de 2019, la vida de María Elena Ríos cambió para siempre. La mañana de aquel día, Malena, como suelen decirle de cariño, sufrió un intento de feminicidio cuando un sujeto le arrojó ácido sulfúrico en cara y cuerpo. El químico alcanzó a quemar la piel de su madre, quien la abrazó para protegerla.

Después de pasar cinco meses en la cama de un hospital, la virtuosa del saxofón continúa buscando justicia, pues a más de dos años del ataque, sus cinco agresores han sido identificados, sin embargo, sólo cuatro han sido detenidos.

Entre los implicados se encuentra el exdiputado Juan Vera Carrizal, expareja de Malena y autor intelectual de la agresión, quien se encuentra en prisión preventiva por tentativa de feminicidio. Aún falta una quinta orden de aprehensión contra Juan Antonio Vera, hijo del expolítico.

María Elena Ríos es un ejemplo de resiliencia, fuerza y coraje. "Me sigue doliendo mucho. No me voy a poner a llorar, porque llega un punto en que las lágrimas se acaban y tampoco hay tiempo para llorar. El tiempo que hay disponible es para pedir justicia", dijo durante una entrevista exclusiva con El Heraldo de México.

Consciente de la fortaleza que irradia Malena, La Maldita Vecindad escribió un emotivo mensaje en sus redes sociales para agradecer por su luz, corazón y fuerza.

"Fuerza, amistad, música, sanación juntos. Abrazando desde el amor la luz y la sombra de esta vida. Sublimando con creatividad los dolores. Celebrando la vida y la renovación de la primavera. Gracias, María Elena Ríos por tu luz, corazón y fuerza. Y compartir tu arte", se lee en la publicación.

