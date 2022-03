Esta actriz ganadora del OSCAR niega ser mexicana por una terrible razón que debe ser eliminada

El talento mexicano no tiene límites y es que el país es semillero de inspiración, por lo que los creadores y también viajeros del todo el mundo no dudan en establecerse aquí y formar una familia, este fue el caso de una joven actriz de padres nigerianos que nació en la Ciudad de México, pero que contrario a lo que se pueda imaginar no está orgullosa de ser mexicana.

Estamos hablando de Lupita Nyong'o que nació el 1 de marzo de 1983 en la capital mexicana, sus padres llegaron como refugiados políticos desde Kenia, el poder le viene de familia a la actriz que obtuviera la preciada estatuilla dorada en 2014 a Mejor Actriz de Reparto por su papel en "12 años de esclavitud", pues es prima de Isis Nyong'o, que fue nombrada en 2012 como una de las mujeres más poderosas de Kenia por la revista Forbes.

En aquella premiación del Oscar Lupita dio un discurso poderoso y se dijo orgullosa de ser de Kenia, lo que llamó la atención de los mexicanos fue que no nombró nada sobre el país que la vio nacer y fue entonces que se supo el triste motivo por el que la talentosa actriz no se siente identificada con México.

Lupita Nyong'o

¿Por qué Lupita Nyong'o no se identifica mexicana?

Se debe destacar que a pesar de haber nacido en México, su infancia la vivió en Kenia, situación que da lógica a porque se siente más identificada con la cultura keniana, sin embargo, es importante señalar que a los 16 años regresó a Taxco, Guerrero para aprender español, pero en una entrevista confesó que durante esa etapa vivió racismo.

"La gente nos detenía y nos tomaba fotos sólo porque éramos de color y era la época en la que estás en esa fase adolescente intentando encajar y formar tu propio camino. eso me devastó. Si prendes la televisión y no te ves reflejada en sus programas te vuelves invisible. y era lo que yo veía, nada me reflejaba ni en la tv, ni en las películas ni en las revistas, los estándares de belleza occidentales afectan a todo el mundo y estamos en una sociedad que no valora la piel oscura", dijo la actriz sobre México y su racismo.

SEGUIR LEYENDO

Netflix: Son pareja en la vida real, hicieron una PELÍCULA y están nominados juntos y por primera vez al OSCAR