Netflix: Son pareja en la vida real, hicieron una PELÍCULA y están nominados juntos y por primera vez al OSCAR

Cuando dicen que en el cine se puede crear todo lo imaginable quizá se han quedado un poco cortos, pues a veces la realidad supera la ficción, en este caso una historia como de cuento se dio en la película multinominada al Oscar "El poder del perro" (The Power of the Dog), porque entre las 12 nominaciones que tiene la producción que se puede ver en Netflix, hay un par que destacan.

La película dirigida por la neozelandesa Jane Campion está en las categorías que premian Mejor actor, Mejor actriz de reparto, Mejor película, Mejor montaje, Mejor dirección, Mejor actor de reparto, Mejor guion adaptado, Mejor edición, Mejor diseño, Mejor fotografía, Mejor sonido y Mejor banda sonora, entre los nombres nominados están los de Kirsten Dunst y Jesse Plemons, una pareja que desde hace dos años se mantienen juntos.

Se conocieron cuando estaban en el rodaje de Fargo y gracias a ese flechazo formaron una familia con dos hijos, ahora están comprometidos y por primera vez están nominados al Oscar como mejor actriz y actor de reparto. Se debe mencionar que en la película también son una pareja, lo que lo hace aún más curioso.

El poder del perro

Es la historia de los hermanos Burbank, uno completamente diferente al otro pero con amor de por medio, Benedict Cumberbatch es Phil, mientras Jesse Plemon hace el papel de George. Mientras el primero parece ser el alfa de la familia de vaqueros y el que lleva el negocio en el campo y con los trabajadores, el otro es mas sensible.

George se casa en secreto con Rose (Kirsten Dunst), situación que molesta a Phil quien le hace la vida imposible a la nueva esposa de su hermano, tanto que ella se convierte en una alcohólica, este personaje tiene un hijo gay, situación que el hermano molesto utiliza para angustiar más a su cuñada, pero el curso de la historia lleva a pensar que se trata sólo de su verdadera personalidad reprimida.

Es muy importante destacar que tanto Benedict Cumberbatch como Kodi Smit-MCPhee que interpreta a Peter (hijo de Rose), están también nominados como Mejor actor y mejor actor de reparto, respectivamente.

SEGUIR LEYENDO

Netflix: Estos son todos los estrenos de FEBRERO 2022 que tienes que ver