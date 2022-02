La película con 12 nominaciones al OSCAR 2022 que puedes ver en Netflix

Se han dado a conocer las nominaciones para la 94 entrega de los Premios Oscar que se va a realizar el próximo domingo 27 de marzo. Entre lo destacado de la lista de candidatos a conseguir una estatuilla está que los mexicanos Guillermo del Toro y Carlos López Estrada han sido nominados por “El callejón de las almas perdidas” y "Raya y el último dragón" respectivamente. Por su parte CODA cinta en la que aparece el comediante Eugenio Derbez también está en las ternas.

Entre las películas más destacadas de esta edición están "The power of the dog" (El poder del perro) que encabeza la lista de nominaciones con 12, entre las que se encuentran Mejor película y Mejor director. Lo mejor de todo es que la gran favorita en los Oscar 2022 está disponible a través de Netflix.

"El poder del perro" favorita en el Oscar 2022

Esta cinta esta dirigida por Jane Campion y lleva la historia de los hermanos Burbank, una dualidad usual en el cine, mientras Phil es un tipo elegante, cruel y sin escrúpulos, George es amable, trabajador y gentil. Éste último decide casarse con una mujer viuda, pero lo hace en secreto, cuando su hermano se entera comienza una guerra en su contra.

Cuenta con las actuaciones de Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhee, entre otros. Las 12 categorías en las que está nominada son:

Mejor actor: Benedict Cumberbatch

Mejor actriz de reparto: Kirsten Dunst

Mejor película

Mejor montaje

Mejor dirección: Jane Campion

Mejor actor de reparto: Kodi Smit-MCPhee

Mejor guion adaptado

Mejor edición

Mejor diseño

Mejor fotografía

Mejor sonido

Mejor banda sonora

Mexicanos en el Oscar 2022

Es de mencionar que el mexicano Guillermo del Toro y el joven Carlos López Estrada son la representación mexicana en la ceremonia 94 de la entrega del Oscar. El tapatío figura gracias a “El callejón de las almas perdidas”, mientras el hijo de la productora Carla Estrada tiene la nominación con "Raya y el último dragón".

Mientras que la cinta de Guillermo del Toro se puede encontrar en cartelera, la cinta de animación puede ser apreciada a través de la plataforma Disney Plus.

SEGUIR LEYENDO

Oscar 2022: Dónde ver TODAS las películas nominadas a los Premios de la Academia