Adele tiene drástico cambio y cautiva a sus fans: FOTO

Adele es una de las celebridades más famosas en todo el mundo, pues su voz es increíble. Sin embargo, su aspecto siempre ha causado tema de conversación, pues a lo largo de su carrera ha tenido cambios de look muy drásticos. En esta ocasión muchos de sus fans se sorprendieron al verla sin una sola gota de maquillaje.

Tan sólo en octubre pasado, Adele publicó su disco “30”. Adele alcanzó el éxito mundial con su segundo proyecto “21”, con "Rolling in the Deep", "Someone Like You" y "Set Fire to the Rain". En los Grammy de 2011 ganó a mejor Álbum, Disco y Canción del Año. Repitió la hazaña con “25”, que recogió los mismos Grammy y que obtuvo el marco de ventas de debut más grande de la historia de los Estados Unidos.

Adele había estado insinuando un nuevo álbum durante más de un año, pero parece que la pandemia de Covid-19 retrasó su calendario. En una boda en febrero de 2020, la poderosa vocalista dijo a los invitados que su nuevo álbum caería en septiembre de ese año, pero las cosas cambiaron cuando el mundo entró en cuarentena.

¿Cómo luce Adele sin maquillaje?

En una serie de fotos que subió a Instagram se le vio con una sudadera color vino, leggins y tenis negros. Para rematar su atuendo, optó por un chongo y no usar maquillaje. Las postales se tomaron durante la preparación del concierto “An Audience with Adele” y se usaron para anunciar que la cadena de televisión NBC lo transmitiría el fin de semana que pasó.

Pero no todo es “bueno”en su vida, hace unas semana la talentosísima cantante Adele fue captada llorando, haciendo pole dance y bailando luego de beber mucho alcohol en un bar gay en Londrés. La intérprete, de 33 años, acudió al evento “Porn Idol”, una parodia de “Pop Idol”, en el cual en lugar de cantar la gente se desnuda, del bar “G-A-Y”. Esto sorprendió a todos sus seguidores, no por el hecho de que haya pasado una noche divertida, sino porque en octubre de 2021 ella anunció que dejaría de ingerir bebidas alcohólicas para cuidar su voz, además de que confesó que sufría ansiedad durante las resacas.

