Fanny Lu convoca a marcha para frenar el retiro de Daddy Yankee: “Es una persona mágica”

Daddy Yankee, considerado uno de los creadores del reguetón, anunció su retiro luego de 32 años de trayectoria y la cantante Fanny Lu no dudó en reaccionar asegurando que de ser necesario convocaría a una manifestación para que evitar que ponga fin a su carrera en la música.

En un encuentro con los medios retomado por el periodista Edén Dorantes, la cantante colombiana fue cuestionada sobre el retiro del reguetonero y aseguró que hará mucha falta en la industria, por lo que espera que se trata de una estrategia para promocionar su música.

Te puede interesar: Daddy Yankee: ¿Cuándo y dónde serán los conciertos de despedida en México?

“No se puede retirar nos haría demasiada falta (…) Es una persona tan mágica, bella, positiva, generosa, su música está llena de buena vibra, que no podemos permitirlo”, señaló la cantante asegurando que de ser necesario llamaría a una manifestación para impedirlo.

Retiro de Daddy Yankee

El domingo pasado el cantante puertorriqueño compartió un mensaje en sus redes sociales donde informó de su retiro y agradeció el apoyo de sus fans, quienes podrán disfrutar de su música una última vez con una gira y un álbum de despedida del que ya fueron revelados los detalles.

"Fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puestas y convertir este género en el más grande del mundo, es el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme un problema con mucha disciplina”, compartió.

Te puede interesar: Además de Daddy Yankee estos son otros precursores del reggaetón

El intérprete de “Gasolina” señaló que lanzará su álbum titulado “Legendaddy” este 24 de marzo, mientras que el 30 del mismo mes saldrán a la venta los boletos para su gira “La última vuelta” que contempla países como Estados Unidos, Canadá, Panamá, Honduras, Perú, Ecuador y Colombia.

Para México el cantante de 45 años prepara conciertos en Rosarito, Monterrey, Guadalajara y la capital del país en agosto, noviembre y diciembre respectivamente.

SIGUE LEYENDO:

¿El fin del reguetón? Daddy Yankee desata MEMES tras anunciar su retiro

¿Ahí empezó la rivalidad? La historia detrás de la FOTO de Residente y J Balvin juntos

Residente vs J Balvin: Esta es la letra de la canción que le dedicó René a su colega