¿El fin del reguetón? Daddy Yankee desata MEMES tras anunciar su retiro

Una de las grandes leyendas del reguetón, Daddy Yankee, anunció este domingo su retiro oficial de la música causando gran conmoción entre los fans que no dudaron en expresar su tristeza con divertidos memes, pues además llegará a México con su gira “La última vuelta”.

El cantante puertorriqueño sorprendió a sus fans con un video en redes sociales con el que dio a conocer la noticia y agradece el apoyo durante sus 32 años de trayectoria, tiempo en el que alcanzó un éxito tal que lo llevó a ser nombrado el "Rey del Reguetón" pues también es considerado uno de los creadores de este género musical.

"Fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puestas y convertir este género en el más grande del mundo, es el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme un problema con mucha disciplina", detalló.

El cantante de 46 años detalló que el próximo 24 de marzo se lanzará su último álbum “Legendaddy” que tendrá todos los estilos que lo han definido, entre ellos el reguetón, pop y rap.

Daddy Yankee desata memes

Los comentarios de los fans sobre el retiro de Daddy Yankee no se hicieron esperar y muchos decidieron expresar su tristeza con divertidos memes, mientras que otros optaron recordar algunas de sus canciones más famosas como "Gasolina" y "Rompe".

Aunque Daddy Yankee no se retira sin deleitar al público una última vez, pues anunció que también realizará una gira que comenzará en agosto y se contemplan países como México, Estados Unidos, Colombia, Canadá, Panamá y Perú.

Los boletos para su gira “La última vuelta” estarán a la venta a partir del próximo 30 de marzo y las fechas también se dieron a conocer, por lo que en México se contemplan Rosarito, Monterrey, Guadalajara y la CDMX.

