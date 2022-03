El Chavo del 8: La verdad del supuesto capítulo PROHIBIDO de la icónica serie

De acuerdo con diferentes portales especializados en “El Chavo del 8”, la famosa serie creada por Roberto Gómez Bolaños "Chespirito" tuvo un total de 290 episodios en sus diversas etapas, sin embargo, ninguno de ellos logró generar tanta polémica y misterio como el llamado “La Boda del Don Ramón”, el cual, también ha sido conocido como “el capítulo perdido” o hasta “prohibido” de la exitosa producción cómica pues presuntamente fue censurado por una poderosa razón, por lo que en esta nota te contamos todo lo que sabemos al respecto.

“La Boda de Don Ramón” o “Se casa Don Ramón” son los nombres más comunes con los que se conoce a este misterioso capítulo y hasta donde se sabe fue transmitido en septiembre de 1981 como parte del cierre de la segunda temporada de la famosa serie y como el título lo sugiere, lo que más llama la atención es que “Don Ramón” llega al altar muy enamorado de “Doña Clotilde” a quien no se cansó de rechazar y evadir durante los capítulos anteriores, sin embargo, todo fue producto de la imaginación de “El Chavo”.

"Doña Clotilde" sí pudo conquistar a su "Rorro".

Todo el cómico enredo comienza debido a que en la vecindad hay una serie de confusiones y malos entendidos que terminan haciendo creer a todos que “Don Ramón” y “La Bruja del 71” se van a casar, por lo que “La Chilindrina” se pone sumamente triste y le confiesa al “Chavo del 8” que se quiere escapar de su casa pues no soportaría tener a “Doña Clotilde” como madrastra y momentos después el personaje de Roberto Gómez Bolaños comienza a imaginar cómo sería la boda de ambos personajes, este fragmento del capítulo es el que se ha hecho viral en diferentes ocasiones.

¿Por qué es “el capítulo prohibido”?

En este capítulo “Don Ramón” y “La Bruja del 71” se casan ante la ley de Dios, por lo que la escena se desarrolla presuntamente en una iglesia, no obstante, el sacerdote es nada más y nada menos que “El Profesor Jirafales”, quien tiene como monaguillo a “Ñoño” por lo que dicha situación no habría sido muy bien vista por las más altas esferas religiosas del país, quienes habrían exigido a Televisa no volver a transmitir el capítulo pues lo consideraron como una falta de respeto para su institución.

Cabe mencionar que tras esta polémica situación no hay ni un solo registro de alguna declaración al respecto de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” ni de ningún otro miembro del elenco que confirmen o desmienta esta versión, sin embargo, de lo único que se tiene certeza es que dicho capítulo nunca más volvió a ser transmitido, y fue hasta casi tres décadas después cuando salió a la luz el fragmento en el que los novios llegan a la iglesia generando todo tipo de especulaciones entre los seguidores de la afamada serie.

