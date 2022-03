"El Chavo del 8" Eugenio Derbez lanza primeras imágenes de su programa y la fecha de estreno | VIDEO

Eugenio Derbez volvió a sorprender a sus fans, ahora el comediante mexicano dio a conocer la fecha y algunos detalles de la nueva serie enfocada en “Chespirito”.

Será el 24 de marzo la fecha en la que presuntamente podría salir a la luz el proyecto en el que ha trabajado el actor y productor juntos al equipo de Roberto Gómez Bolaños.

La noticia fue revelada a través de un video en el que aparece el actor que dará vida “El Chavo” y Eugenio Derbez, aunque son solo 12 segundos de grabación las reacciones fueron muy rápidas y logró reunir me gusta y comentarios casi de manera inmediata.

Desde hace unos días el intérprete de Ludovico P.Luche había dado indicios de qué estaba junto a Grupo Chespirito, primero apareció con una playera referente al personaje de la cultura mexicana y después ya dio a conocer un detrás de cámaras.

Aunque la información se ha mantenido muy bien guardada, Derbez también mostró a Juan Frese, el actor estaba vestido como “El Chavo del Ocho” por lo que se especuló que sería el encargado de llevar a la pantalla al fallecido actor.

“Ya casi… Estén pendientes. The project is on its way, stay tuned”, escribió el actor