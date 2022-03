El Chavo del 8: Florinda Meza revela la última voluntad de Chespirito

Roberto Gómez Bolaños es uno de los grandes cerebros que ha visto la televisión en México. Su creatividad y talento hicieron que todos y cada uno de sus proyectos, siendo “El Chavo del 8” y “El Chapulín Colorado” los más reconocidos a nivel mundial. Ahora, después de su muerte, Florinda Meza confesó cuál fue su última voluntad de su esposo.

La viuda de Chespirito aprovechó sus redes sociales para explicar la inconformidad por sacar del aire los programas de Roberto Gómez Bolaños de la programación de Televisa. Esta noticia se dio a conocer en el 2020, esto después de 50 años de estar transmitiendo de forma consecutiva en México y algunas partes de Sudamérica.

La actriz compartió en el 2020 que decidieron dejar fuera los programas cuando la gente necesitaba más risas y diversión. Posteriormente dijo que se estaban equivocando, ya que eliminarlo de tajo era una medida poco inteligente. Posteriormente aseguró: “Es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que has dado millones de dólares, es dónde menos te valoran”.

La última voluntad

En el mismo discurso en redes sociales, la interprete de “Doña Florinda” dejó claro que la decisión de sacar los programas de Chespirito de la TV fue decisión de la empresa, ya que no involucraron a Meza en ningún momento. De paso dio confirmó la última voluntad de Roberto.

“Yo no estuve involucrada en esa decisión. No me tomaron en cuenta. Yo jamás hubiera permitido que el programa se dejara de transmitir. No es lo que mi Rober hubiera querido. Por eso ahora estoy luchando legalmente para que pueda regresar a las pantallas”, se puede leer en sus publicaciones.

Ahora, la actriz está luchando para poder tener a su esposo de vuelta en todas las pantallas de todo México. Esto sin importar que sea una batalla legal o no, ya que hasta el momento no se ha pronunciado al respecto.

