Ésta vedette tuvo intensos romances con Luis Miguel y Maradona; así luce actualmente: FOTOS

Recientemente el nombre de Luis Miguel y Maradona ha salido nuevamente a relucir ante los medios de comunicación. En esta ocasión no se trata de alguna polémica respecto a la serie que cuenta la vida del cantante conocido como “El Sol”.

Tampoco se trata de algún rumor que tenga que ver con la vida y las adicciones que tuvo el astro argentino del fútbol, sino que ahora el nombre de éstas dos figuras llamó la atención debido a que salió a la luz una mujer que los une.

La vedette que tuvo romances con Luis Miguel y Maradona

Recientemente ha salido ante los reflectores el nombre de una de las vedettes más populares de los años 90, quien además trabajó en escenarios emblemáticos de teatro y tuvo romances con destacadas personalidades, sin embargo su estancia en tierra mexicana fue breve.

Se trata de Yanina Zilli, una famosa actriz y vedette originaria de Argentina, que actualmente vive en Mar del Plata, y que recientemente fue entrevistada por el medio La Nación, en donde se contaron diversos detalles de su vida personal y profesional.

La carrera de Yanina Zilli

Vale la pena destacar que desde hace 20 años Yanina Zilli se alejó del mundo del espectáculo sin cumplir su sueño por completo, pues reveló que lo que ella quería era ser actriz, y que no le interesaban las plumas y el mundo de las vedette, sin embargo, su carrera se inclinó hacia ese lado debido a su delineada figura.

Yanina Zilli triunfó como vedette. Foto: Especial

Y fue precisamente durante esta entrevista que la famosa que también fue exactriz de comedia y que actualmente se dedica al mundo de los cosméticos, recordó diversos romances que tuvo con personalidades destacadas.

Algunos de ellos fueron Luis Miguel, Diego Maradona, Martín Palermo y Ricardo Bochini, de quienes asegura que disfrutó intensamente cada etapa y que se encuentra feliz de que en su juventud estuvo con quien quiso y que se dio todos los gustos.

El romance de Yanina Zilli con Luis Miguel y Maradona

Respecto al romance y las anécdotas que vivió con diversos famosos destacó su historia de amor breve pero intensa al lado de Luis Miguel.

Tuve una noche de amor con Luis Miguel, fue un touch and go, en ese momento yo no era muy conocida y Silvia Pérez me invitó a ir a un cóctel en un hotel, fuimos y cuando entré Luis Miguel se tiró al suelo alabando mi retaguardia, me quedé un rato porque tenía que grabar y cuando agarré la cartera para irme llegó el representante de Luis Miguel para decirme que él quería charlar un rato conmigo, y fue así que tuve una noche intensa de amor con él, se notaba que era buena persona pero no era mi tipo”, reveló la famosa.

Yanina en su juventud. Foto: Pinterest

Respecto a su romance con Maradona, la famosa reveló que fue una historia que duró un tiempo pero que tuvo más que ver con algo emocional, de charla y de conexión cuando ella tenía aproximadamente 30 años.

Así luce actualmente Yanina Zilli

Actualmente la famosa ex vedette Yanina Zilli tiene una franquicia de Regina Cosmetics y a pesar de que vive en Mar del Plata pasa gran parte del año en Miami debido a que ahí vive su hija Ornella de 20 años, además de que también dedica parte de su vida a la educación de su hijo Santino de 14 años.

