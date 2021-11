Crudas revelaciones de las últimas 12 horas de vida de Diego Maradona: maltrato, drogas y mentiras

“Los dioses no se jubilan, por muy humanos que sean. Nunca pudo regresar a la anónima multitud de donde venía”, así describió Eduardo Galeano a Diego Armando Maradona, quien este jueves 25 de noviembre cumple un año de abandonar este mundo terrenal para comenzar la historia de la leyenda, el mito, el héroe.

Mucho se especula sobre la muerte del astro argentino y no es para menos, logró unir a hinchas de Boca Juniors y River Plate en un abrazo fraterno para contener el dolor. La noticia sacudió a un país entero y su cuerpo fue velado en la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo en aquel país sudamericano.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de San Isidrio, provincia de Buenos Aires, "El Pelusa" murió en su cama y la última persona que lo vio con vida fue su sobrino, Johnny Espósito. Se sabe que lo intentaron revivir tres veces y el veredicto de la autopsia preliminar fue que falleció de una insuficiencia cardiaca aguda que generó un edema de pulmón.

Fue denunciado por violencia de género y doméstica

Las últimas horas del Diego

A las 23:30 horas del martes 24 de noviembre de 2020, su sobrino confirmó que lo vio con vida y su cocinera "La Monona" declaró que le había dejado de cenar sandwiches de miga que nunca ingirió "El Diez".

La noche pasó de manera tranquila, pero las primeras horas del miércoles 25 de noviembre fueron intensas y llenas de pánico, drama y angustia.

Ricardo, su enfermero del turno nocturno, declaró que a las 6:30 de la mañana Maradona descansaba y se encontraba con vida. Tiempo después, a las 7:30, Gisela Madrid, su enfermera del turno matutino aclaró que no tuvo contacto directo en toda la mañana porque el exfutbolista no se dejaba hacer controles, y que lo dejó dormir.

A las 11:30 de la mañana Maradona recibió la visita de su psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, quienes al entrar a la habitación se dan cuenta que el Diego no reaccionaba, por lo que comenzaron las maniobras de reanimación.

El forense que hizo la autopsia fijó las 12:00 horas del día como el horario de la muerte de Diego Armando Maradona, esto a partir de los signos cadavéricos, pero se trata de una estimación.

Declararon días de luto en Argentina

Llamada al 911

Leopoldo Luque, médico personal de Maradona, llama al 911 para pedir una ambulancia "Habló de una persona fallecida y de aproximadamente 60 años”, dijo sin mencionar el nombre. Segundos después aportó el número y dirección de la casa del country.

Hasta las 12:28 horas llega la primer ambulancia al inmueble de Maradona. Su ingreso queda registrado por las cámaras de seguridad.

El médico de la ambulancia, tras hacer maniobras de RCP y no poder reanimarlo, constata la muerte de Maradona. Todo esto a las 13:10 horas.

Dirigió en México a los Dorados de Sinaloa

Denuncias y abuso

El primer aniversario luctuoso de Maradona está en el ojo del huracán, pues una de sus exparejas Mavys Álvarez denunció que el astro abusó sexualmente de ella cuando tenía 16 años de edad.

La vida del "Pelusa" siempre estuvo envuelta de escándalos como violencia doméstica y denuncias por violencia de género.

En 2014, su ex pareja Rocío Oliva señaló en varios medios que el ex técnico de Dorados de Sinaloa la golpeaba. "Me pegaba trompadas como a un hombre”, declaró.

Tres años después, una periodista rusa denunció a Diego Maradona en San Petersburgo, asegurando que el ex futbolista tiró de su ropa y le ofreció dinero para tener relaciones con él, por lo que salió gritando de la habitación.

Otro de los problemas con los que siempre vivió Maradona fue con el consumo de drogas. Incluso, durante los mundiales lo llegaron a captar en un estado inconveniente.

El 17 de marzo de 1991 luego de un partido por la Serie A entre Nápoli y Bari, el 10 dio positivo en el control antidopaje post partido. La sustancia encontrada fue cocaína. Tras ese caso, recibió una sanción de 15 meses sin jugar al fútbol de manera profesional. Fue la despedida del fútbol italiano y de Nápoli.

