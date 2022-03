Cynthia Híjar recibe amenazas de muerte y violación tras señalar al comediante Roberto Andrade "Tío Rober" como abusador

Luego de que el comediante Roberto Andrade, mejor conocido dentro del gremio del standup como “Tío Rober”, fuera acusado de abusar sexualmente de una mujer, se ha generado una fuerte polémica al respecto, sobre todo en redes sociales.

De hecho, los internautas exigieron que el comediante no estuviera presente en el Vive Latino 2022, donde habría sido invitado como parte del programa de esta edición con "La Hora Feliz".

Sin embargo, una de las situaciones que ha desatado esta acusación es que la artista escénica y pedagoga Cynthia Híjar, denunció que durante los últimos días ha recibido diversas amenazas de muerte y violación.

Recordemos que Híjar denunció públicamente al comediante como su presunto agresor sexual, así como por hacer apología de la violación a través de sus programas de radio.

Fue el pasado domingo que la feminista denunció a través de Twitter a Roberto Andrade, quien a través de un podcast y entre risas, narró que a pesar de haber reconocido que la mujer no estaba consciente, continuó con la agresión sexual.

Desde entonces, la mujer ha recibido todo tipo de comentarios y amenazas tanto de muerte como sexuales a través de diversas redes sociales, por lo que teme por su integridad, privacidad y vida.

“Yo ya traía el condón puesto y todo. Fueron como 10 segundos en que mi moralidad me empezó a dar vueltas a la cabeza y dije ‘realmente ella me dio permiso’. Sí lo hice, sí me la cogí como un minuto y dije ‘no, no está chido porque no está reaccionando’ y dejé de hacerlo”, confesó el comediante.