Anette Cuburu confunde a Aida Pierce con Rosita Pelayo en pleno programa en vivo: VIDEO

En las últimas horas el nombre Anette Cuburu se ha convertido en tendencia en redes sociales debido a que se hizo viral un video en el que comete el terrible error de confundir a Aida Pierce con Rosita Pelayo en plena transmisión en vivo de “Venga la Alegría”, por lo que su escandalosa equivocación generó todo tipo de reacciones y salió tundida por los internautas.

El incidente de Anette Cuburu ocurrió el pasado miércoles 9 de marzo dentro del famoso reality interno de “Venga la Alegría” llamado “Los Reyes del Playback”, sin embargo, el video se hizo viral hasta el lunes 14 debido que el periodista de espectáculos, Alex Kaffie, evidenció el momento en sus redes sociales y se lanzó contra la conductora en su columna para El Heraldo de México.

“Sórdido que Anette Cuburu, en Venga la Alegría, haya confundido a Aída Pierce ¡con Rosa Pelayo! ¡Vergüenza debería darle a Anette Cuburu ser comunicadora!” escribió el periodista también conocido como "El Villano de los espectáculos”.

Tras la publicación de Alex Kaffie, el video del bochornoso momento se hizo viral y comenzó a replicarse en las diferentes redes sociales existentes, donde cientos de internautas se lanzaron en contra de la ex conductora de “Al Extremo” calificándola como “poco profesional” y señalaron que su acción fue una auténtica grosería y que demostró lo poco preparada que está para conducir en un programa tan importante como “Venga la Alegría”, por lo que hubo algunos quienes sugirieron apartarla de este espacio.

Así fue el momento de la confusión de Anette Cuburu

Como se mencionó antes, todo ocurrió dentro del reality llamado “Los Reyes del Playback” y Aida Pierce estuvo en el programa como invitada de Laura G a quien ayudó a interpretar el tema “Mudanzas” de Lupita D’Alessio y al finalizar el show, Anette Cuburu, quien era la encargada de conducir el concurso, le mandó saludos a “La Leona Dormida” para después entrevistar a Laura G y Aida Pierce a quien confundió con Rosita Pelayo.

“Homenajeando a Lupita D’Alessio que es fan de “Venga la Alegría”, le mandamos un beso enorme hasta Cancún y con una invitadaza, por favor, Rosita Pelayo, es un honor tenerte aquí en este programa” fueron las palabras de Anette Cuburu para Aida Pierce, quien ni se inmutó ante el terrible error de la conductora y señaló que estaba feliz de haber ayudado a Laura G, no obstante, momentos después la conductora trató de remediar la situación y al parecer le señalaron su error por el apuntador y dijo ‘hace rato le decía a Horacio que podías ser hermana de Rosita Pelayo, tienen el mismo look’, por lo que la comediante señaló que no era la primera vez que se lo decían y que también la comparaban con Yuri, no obstante, “El Capi” evidenció que fue todo fue un auténtico error pues no paraba de reír y antes de pasar a las calificaciones dijo “¿ya se acabó el sketch o sigue?”.

Aida Pierce no se molestó con Anette Cuburu confundirla con Rosita Pelayo. Foto: Especial

Hasta el momento, ninguna de las involucradas ha hecho una declaración pública sobre este incidente, sin embargo, mientras Anette Cuburu salió tundida, Aida Pierce recibió el reconocimiento de los internautas por manejar la situación con humor.

