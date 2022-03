Eleazar Gómez, limosnero ¡y con garrote!

Me entero que Eleazar Gómez se hizo el «interesante» con el productor que quiso contratarlo para dar una función de teatro el próximo 27 de marzo (Día Mundial del Teatro). El actor y cantante, que de sobra se sabe está desempleado, le vino dando largas y largas al productor (haciéndole perder dos semanas) para al final, ya con el contrato hecho, decirle ¡y por WhatsApp! que no lo firmaría y que NO aceptaba hacer la función. Eleazar Gómez, que repito no tiene trabajo, se pone sus moños cuando debería dar gracias de que aún y con su imagen pública deteriorada ¡exista alguien que quiera contratarlo! Será Julio Bracho el actor que de la función de Conejo Blanco, Conejo Rojo que aquel despreció.

¡QUÉ CAGADOTA!

Sórdido que Anette Cuburu, en Venga la Alegría, haya confundido a Aída Pierce ¡con Rosa Pelayo!

¡Vergüenza debería darle a Anette Cuburu ser comunicadora!

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

A manera de homenaje, imágenes de archivo de Raffaella Carrà y Verónica Forqué juntas (ambas fallecidas el año pasado) fueron incluidas en el reciente capítulo –emitido el jueves en TVE– de la exitosa serie Cuéntame Cómo Pasó.

BIENVENIDO A 'JOSÉ EL SOÑADOR'

Erik Rubín se agrega al elenco de José, El Soñador. Sí, el músico y cantante nacido en Puebla (México) se integra al reparto de tal musical para personificar al Faraón (papel que actualmente hace Kalimba). Y es que Kalimba dejará de encarnar dicho personaje para hacer a José cuando Carlos Rivera (protagonista de la puesta) se despida de José El Soñador para retomar su exitosa gira de conciertos.

SERÉ BREVE

La demanda que la familia de Vicente Fernández ha interpuesto contra la serie El Último Rey. El Hijo del Pueblo le vino como anillo al dedo a Televisa Univisión, pues quienes no pensaban verla, como yo, ahora por «morbo» la sintonizaremos.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

Hoy inicia la tercera semana del Festival Ella Es Música, serie de conciertos que Opus 94 (94.5 FM) está transmitiendo, diariamente durante todo marzo, a las cuatro de la tarde.

PRÓXIMAMENTE…

El nuevo programa de Rocío Sánchez Azuara se estrenará por Azteca Uno el lunes 25 de abril. Todavía Televisión Azteca no decide en qué horario va (se rumora que puede ser a las 18 h) ni el nombre (se barajan dos: Cosas de la Vida y Acércate a Rocío). La emisión tendrá hora y media de duración.

Por hoy es todo. Nos leemos en mi columna venidera.

Posdata. Martes, miércoles y jueves participo en 'Sale el Sol'. Cuento con el gran favor de su / tu sintonía.

Aquí el resbalón de Anette Cuburu: