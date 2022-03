Desde la escalera, Eiza González impacta con traje de escote pronunciado | FOTO

Eiza González ha vuelto a impactar a sus seguidores de redes sociales después de subir una foto en la que luce un traje de escote pronunciado con el que dio cátedra de estilo, pues además de lucir muy sofisticada, tuvo un toque de sensualidad.

Desde que la actriz dejó las telenovelas mexicanas para probar suerte en Hollywood, no ha parado de destacar por su trabajo, ya que ha protagonizado varias cintas entre ellas 'Baby Driver', 'Bloodshot', 'Descuida, yo te cuido' y próximamente en 'Ambulance: Plan de huida', en donde compartirá créditos con Jake Gyllenhaal.

Asimismo, ha destacado en el mundo del modelaje, ya que es hija de la diseñadora y empresaria Glenda Reyna, quien le abrió las puertas en esta industria. No obstante, Eiza ha hecho su propia carrera y ha sido imagen de varias marcas y ha posado para distintas portadas de revista, como Vogue México, en donde recientemente le hizo un homenaje a María Félix.

Eiza González luce traje con escote

La protagonista de 'Lola, érase una vez' volvió a demostrar que es toda una fashinista, pues este viernes subió una foto a su cuenta de Instagram en la que dejó ver un traje bicolor que tenía un pronunciado escote con el que lució muy elegante y sofisticada, pero sin dejar de lado la sensualidad que la caracteriza.

"@burberry You did it again @riccardotisci17 spectacular show! Bravo" (Burberry lo hiciste de nuevo, Riccardo Tisci espectacular show! Bravo), colocó la mexicana para felicitar a la marca de lujo y al diseñador que hicieron este conjunto en tonos azul marino con algunas partes vino, el cual acompañó con unos tacones y unos lentes negros que la hacían lucir hermosa.

En su cuenta donde la siguen más de 7.4 millones de fans, ya ha recibido, en menos de 24 horas, alrededor de 240 mil "me gusta" y cientos de comentarios en donde la llenan de halagos tanto en inglés como en español. De esta forma, Eiza González confirma que es una de las estrellas más hermosas de Hollywood y que sabe imponer moda con su sensual y elegante estilo para vestir.

