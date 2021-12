Bellísima: Eiza González conquista con short cachetero

Eiza González es una de las mexicanas más hermosas y talentosas de la actualidad, además de que es un referente de la moda. En esta ocasión dio de qué hablar luego de subir una foto en la que se aprecia recostada en la cama ataviada en un short cachetero que dejó al descubierto sus torneadas piernas.

La guapísima mexicana compartió una historia a través de su cuenta de Instagram en la que aparece ataviada en una pijama color beige junto a su entrañable amiga Georgie Flores modelando como una atrevida diablita en top blanco y palazzo rojo. Una vez más, Eiza González dejó al descubierto su belleza natural.

La actriz originaria de Ciudad de México es considerada uno de los talentos latinos más sobresalientes de los últimos tiempos, ha ganado gran popularidad en las redes sociales y suele compartir en sus cuentas oficiales sus mejores poses, lo que le ha valido ser embajadora de marcas de moda muy conocidas.

Eiza sólo va hacia arriba en su carrera

Eiza González ha logrado posicionarse como una de las actrices más taquilleras de la industria cinematográfica de Hollywood, incluso, ha sido catalogada como la nueva Salma Hayek por algunos fans . Sus más recientes producciones "Baby Driver", "Alita: Battle Angel", "The Fast and the Furious", "I Care a Lot", "Godzilla vs Kong" y "Spirit Untamed" la catapultaron a la fama internacional. E incluso no deja de trabajar y el año que viene se le verá en nuevas producciones.

Actualmente, la también modelo de 31 años se encuentra promocionando su nueva película "Ambulance" que protagoniza junto a Jake Gyllenhaal y Yahya-Abdul Mateen II, una película de acción dirigida por el cineasta Michael Bay y cuyo estreno ocurrirá el próximo el 18 de febrero de 2022.

