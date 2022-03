Ana Bárbara: Así lucía la cantante grupera cuando fue REINA DE BELLEZA | VIDEO

Considerada “La reina grupera”, Ana Bárbara ha sabido conquistar con su música al público que escucha su afinada voz, pero antes de colocarse como una de las figuras más imponentes del regional mexicano desfiló por otras pasarelas.

A los 19 años de edad participó en un certamen de belleza en San Luis Potosí, estado que la vio nacer, ahí enamoró al público con su rostro, pero también dejó claro que lo de ella era la música.

En 1989 Altagracia Ugalde Motta, nombre real de Ana Bárbara participó en el concurso Señorita México, en plataformas de video circulan algunos momentos en los que la estrella posó con atuendos hechos a mano y tejidos que tenían como objetivo mostrar la riqueza cultural de su lugar de origen, sus medidas de 90, 60, 90 y su altura de 1.77 metros hicieron que la gente se deslumbrara y notara lo bella que es.

En redes sociales también se ha compartido un video de años después a su coronación, en las imágenes se puede ver como explica algunos de los objetos que utilizaba durante aquel momento.

“De niña yo soñaba con ser reina de algo, de lo que sea y de chiquita me metí a reina de la primavera, de la escuela, de lo fuera, nunca ganaba, no tenía dinero para el vestido, entonces nunca me tocaba ganar en esos concursos, pero de grande mi sueño y fue cuando fui Miss San Luis Potosí”, dijo en la cuenta en Instagram.

Ana Bárbara ahora goza de éxitos como “La trampa”, “Lo busqué”, “Loca”, “Solos”, “Quise olvidar”, “Como me haces falta” y muchos otros éxitos.

