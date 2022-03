Thalía y Alfredo Díaz Ordaz: La enfermedad que terminó con un romance casi prohibido

Thalía goza de una larga trayectoria en la que ha demostrado su talento como cantante ganándose el corazón del público, al igual que el de Alfredo Díaz Ordaz quien cayó rendido ante su indiscutible belleza y esto los llevaría a tener un polémico romance que terminó en tragedia.

La cantante comenzó su carrera como vocalista en el grupo infantil “Din Din”, pero captó de inmediato la atención de personas importantes en el medio que impulsaron su carrera musical hasta que fue parte de “Timbiriche” donde llegó para reemplazar a Sasha Sokol.

Thalía deseaba comenzar su carrera como solista y abandonó “Timbiriche”, en su búsqueda por un productor conoció a Alfredo Díaz Ordaz, hijo del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, que había tenido algunos proyectos en la industria aunque no resultaron como esperaba.

Thalía conoció a Alfredo Díaz Ordaz persiguiendo su sueño como solista. Foto: Instagram @thalia

Polémico romance

La cantante tenía entonces 19 años cuando inició un romance con Alfredo Díaz Ordaz, quien en ese momento estaba por cumplir 40. Aunque todo comenzó como un rumor de inmediato señalaron que la relación iba en serio, pues el productor ya pensaba en llegar al altar con Thalía.

“Nos llevamos muy bien, compartimos muchos sentimientos tanto musicales como emocionales y no sé, tiempo al tiempo”, dijo Thalía durante una entrevista en la que fue cuestionada sobre una posible boda con Díaz Ordaz hijo.

También se aseguró que la familia del productor no quería a Thalía y le habrían pedido el anillo de compromiso que éste le entregó pues se trataba de una reliquia familiar, algo que la también actriz conservaría hasta el momento pues se trató de el gran amor de su vida.

Thalía y Alfredo Díaz Ordaz. Foto: Facebook @GlossyMagazine

Tragedia termina con romance

El polémico romance de Thalía llegó a su fin en 1993 cuando Alfredo Díaz Ordaz falleció de hepatitis, un momento que marcó la vida de la cantante quien estaba trabajado al momento de recibir la noticia.

Thalía se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera com protagonista de la telenovela “Marimar” junto a Eduardo Capetillo, mientras se encontraba en las grabaciones le dieron la notica de la muerte de su prometido, según relató en entrevista para “Mentiras y “Verdades” con Verónica Castro.

Detalló que fue en un descasó tras la escena en la que Marimar está en una ventana con su perrito cuando recibió una llamada: “De pronto, mi mamá me pasa un celular, con la cara así como desencajada, y yo dije: ‘¿oye qué pasa?’, y me dan la noticia, la noticia de que acababa de fallecer”.

“Me quedé petrificada, como en shock, como esto no está pasando y lo primero que hice, yo me acuerdo, fue salí a correr, dejé la comida y me eché a correr, yo me estaba desmayando, me sentía mal”, dijo Thalía.

