Margarita “La Diosa de la Cumbia” puso en riesgo su salud tras ser discriminada por su peso

Margarita "La Diosa de la Cumbia" es una de las cantantes más queridas en la industria y goza de una larga trayectoria, sin embargo, durante un tiempo sufrió discriminación por parte de gente cercana que señalaba a su sobrepeso como la causa de no tener tanto público en sus conciertos.

En entrevista para "Ventaneando" la cantante detalló que durante un tiempo la culparon de la falta de contratos para espectáculos, señalando que esto se debía a su físico y esto la llevó a tomar medidas que pondrían en riesgo su salud al intentar bajar de peso.

Margarita María de Santa Teresita Vargas Gaviria, como es su nombre real, relató que la discriminación la llevó a someterse a una liposucción pero al no tener dinero recurrió a una doctora que comenzaba a ejercer su carrera y no tenía experiencia.

Margarita "La Diosa de la Cumbia" puso en riesgo su salud con una liposucción. Foto: Instagram @margaritacumbia

“Hace uno locuras cuando la mente no está despierta (…) Me cobró barato, pero quedé como mártir. Fue una locura, no me volvería a hacer una liposucción nunca”, dijo la cantante quien aceptó que puso en riesgo su salud.

“Puse en riesgo mi salud sin darme cuenta, solamente por complacer. Esa era una época de mi vida en la que yo complacía a todo el mundo”, añadió.

Margarita revela abuso sexual

Durante una conferencia de prensa por el Día Internacional de la Mujer, la cantante reveló que su padre abusó sexualmente de ella cuando tenía 14 años y hace poco tiempo su hermana, en un viaje a Colombia, le confesaría que también abusó de ella cuando era niña.

“El tener que ver a mi papá al otro día y no decir nada, el ver a mi mamá y no decir nada. Una niña de 14 años en mi época lo que sentíamos era culpa. Fue muy difícil porque después mi papá murió. Yo nunca entendí el porqué mi papá me había tocado", dijo la cantante.

Margarita señaló que descubrió que su padre tenía un romance cuando aún estaba casado con su madre, sin embargo, decidió no decir nada ya que aún era una niña.

"Yo era una niña muy feliz hasta que un día a mis 14 años me doy cuenta que mi papá tiene una novia, se me vino el mundo abajo. Esa niña que era feliz, inocente y tenía todas esperas y sueños se vino abajo porque no sabía si tenía que contarle a mi mamá o no y me lo guardé”, señaló.

