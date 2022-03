Hijas de Salma Hayek y Alfonso Cuarón conquistan las redes con su amistad, belleza y estilo

Debido a la convivencia desde pequeñas Tess Bu, hija del director de cine Alfonso Cuarón y Valentina Paloma, primogénita de la actriz Salma Hayek, han dejado ver su gran amistad en redes, y ahora como adolescentes conquistan las plataformas con su belleza y estilo.

Valentina, hija también del empresario francés François-Henri Pinault, nació en el 21 de septiembre 2007 en Los Ángeles, California, y aunque de pequeña no fueron muchas las fotografías en las que se le pudo ver junto a su mamá, en los últimos días la joven ha tomado relevancia por acompañar a la veracruzana a diversos eventos de moda y estrenos de películas.

Al igual que su amiga, Bu comenzó a aparecer en los medios de comunicación al acompañar a su padre a diversos eventos, pero a diferencia de la hija de Hayek, la joven es muy activa en su cuenta oficial de Instagram, en la que deja ver muchos detalles de su día a día, y donde también se ha podido comprobar que mantiene una amistad con la actriz y su hijastra, Mathilde Pinault.

Bu Cuarón y Valentina dejan ver su gran amistad

A través de redes sociales Bu Cuarón, hija del cineasta mexicano, ha compartido una gran cantidad de fotos junto a Valentina pasando divertidos momentos, como ejemplo el día que acudieron a un concierto en Londres, de la cantante estadounidense Billie Elish.

Tess Bu no solo se ha robado miradas en su paso por las alfombras rojas y galas de cine, pues en sus redes derrocha estilo y ya ha dejado ver su gran talento para la música, pues recordemos que la hija del director de "Roma" debutó como cantante con la canción 'Psycho', que formó parte del disco Music Inspired by the Film Roma en el que participaron varios artistas.

Recientemente, la joven compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías, entre estas se encuentran dos instantáneas en las que se le ve posando con la hija de la actriz originaria de estado de Veracruz, ambas están dentro de un auto y lucen un gran estilo urbano y juvenil.

Bu compartió imágenes junto a Valentina. Foto: IG @bucuaron

De acuerdo con la publicación de Bu, las imágenes compartidas fueron tomadas en París, Francia, y aprovechó para dedicar emotivas palabras a su amiga en un mensaje que se puede leer en italiano e inglés, pues recordemos que la madre de la joven es la actriz y cineasta originaria de Italia Annalisa Bugliani.

Es así que las jóvenes dejan ver que no sólo comparten una gran amistad, también su gusto por la moda y el estilo, algo que sin duda Valentina heredó de su mamá, pues Salma Hayek es una de las mexicanas que impone moda y da cátedra de buen vestir a nivel internacional.

Ambas jóvenes dejan ver que tienen una gran amistad. Foto: IG @bucuaron

