Santa Fe Klan: la razón por la que su visita a La Cotorrisa nunca se subió a YouTube

La visita de Santa Fe Klan a La Cotorrisa causó mucha expectativa entre los seguidores del músico y los dos famosos YouTubers. Luego de que se dieran a conocer algunos momentos de la plática en las redes sociales, se han preguntado mucho por la fecha en la que se subirá la entrevista a la red social.

Los seguidores de Santa Fe Klan se enteraron de la visita a través de su cuenta de Instagram, en donde aparece tocando el acordeón, mientras toma una cerveza y platica con Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky. Aunque al día de hoy no se ha subido ese capítulo al canal de La Cotorrisa.

Pero, ¿cuál es la razón por la que aún no se ha hecho pública la entrevista? Los propios anfitriones del programa cómico dijeron que Santa Fe Klan no se prestó a los chistes, que no hubo mucha fluidez en la plática y que el cantante de 22 años no pudo adaptarse al humor de los comediantes.

Aseguraron que el silencio se dio en varias ocasiones y que provocó una situación incómoda, por lo que el producto final no fue tan atractivo como se tenía pensado.

Aún no se publica la entrevista de Santa Fe Klan en La Cotorrisa

FOTO: Instagram / Santa Fe Klan

La otra versión sobre la entrevista

Aunque no fue justamente el cantante guanajuatense el que contradijo a los comediantes, una persona cercana al músico aseguró que esa versión no es del todo exacta.

Dijo que no era cierto que la entrevista había salido mal, que no se trataba de un tema de química ni de que el ritmo de la plática hubiera estado cortado. Aunque no dio la razón específica, pero aseguró que se trataba de "un tema de managers".

La verdad es que la visita de Santa Fe Klan a La Cotorrisa había causado una gran expectativa, pero es muy probable que ni los seguidores del músico ni los aficionados al podcast en YouTube puedan ver la plática entre los tres polémicos personajes.

¿Cuál es la razón de que aún no se transmita la visita de Santa Fe Klan a La Cotorrisa?

FOTO: Instagram

SEGUIR LEYENDO:

Santa Fe Klan llegó a su barrio custodiado con una decena de policías: VIDEO

Santa Fe Klan: Así fue el emotivo momento en que dedicó una de sus canciones a sus amigos "Kiko, Chucky y Botas" | VIDEO

La canción inédita que Santa Fe Klan presentó en su tienda; es un corrido tumbado ¿competencia para Natanael Cano?