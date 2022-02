La canción inédita que Santa Fe Klan presentó en su tienda; es un corrido tumbado ¿competencia para Natanael Cano?

Santa Fe Klan llevó a cabo la inauguración de una tienda física en la que sus fans podrán comprar desde camisetas, gorras, mochilas y otros artículos del rapero mexicano hasta tener la oportunidad de coincidir con el artista y llevarse una fotografía junto a él.

Ángel Jair Quezada, nombre real del intérprete hizo un llamado a sus seguidores para que asistieran a la inauguración el pasado fin de semana y el público respondió asertivamente acudiendo al lugar ubicado en el barrio Santa Fe en Guanajuato, México.

Aunque llegó con un gran número de policías custodiándolo y con un chaleco antibalas para su protección, el joven que sigue sin perder la esencia y humildad que lo caracteriza, aprovechó para mostrar parte de su nuevo material y revelar una nueva canción.

En un video que circula en redes sociales se aprecia que junto a un grupo norteño, el cantante de temas como “Debo entender”, “Así soy" y "Cuidando el territorio”, enseña a los presentes parte de su nueva pieza música y después sigue con un corrido mientras está arriba del escenario.

“El mero barrio de los meros callejones, la verdad no es bueno decir nombres, son de alto rango señores, drogas, armas largas, cortazón puro pelones, humilde crecí en La Santa, somos gente que trabaja, no ando presumiendo, pero me sobra la lana, voy por lo que me hace falta, nadie de aquí se espanta, me gusta la calle, mujeres y mariguana”, dice parte de lo que será el nuevo éxito del joven de 22 años.

Cabe destacar que recientemente Santa Fe estrenó la pieza “El último adiós” junto a Gera MX, otra joven promesa del rap mexicano y quien hiciera exitoso el tema “Botella tras botella” con Christian Nodal.

Seguir leyendo

Santa Fe Klan llegó a su barrio custodiado con una decena de policías: VIDEO

Santa Fe Klan: Éste fue el auto que se compró con su primer pago