¿Qué famoso se quedó la casa donde vivió Salma Hayek en Veracruz?

Al parecer la casa en que vivió Salma Hayek estaría en ruinas, luego de que la adquirió desde hace algunos años Joan Sebastian, quien antes de morir tenía planes para hacer unos ajustes a la edificación, pero logró a heredarla a uno de sus hijos y al parecer se quedó en el olvido.

Al parecer hubo algunas confusiones en el tema, porque mientras que José Manuel Figueroa señaló a Julián Figueroa y Maribel Guardia como los herederos del inmueble, la actriz habría dicho que eso no era verdad.

Aunque durante su encuentro con los reporteros en el Aeropuerto de la Ciudad de México, José Manuel fue cuestionado sobre si tenía conocimiento de que Salma estaría interesada en recomprar su casa, a lo que respondió: "Que hable con Julián y con Maribel… Sí, (es de ellos)".

Sin embargo, Julián contradijo a su madre explicando: "Es mía (la casa), ya me había comentado eso mi mamá, que dijeron que la tengo en ruinas. Yo no la tengo en ruinas, así la compró mi papá porque tenía planeado hacer un proyecto ahí.

"Comprenderás que yo ahorita no estoy buscando hacer un proyecto, mi papá me la heredó en vida y yo se lo agradezco mucho, pero yo ahorita no puedo mover nada ahí, pero bueno, el caso es que yo no la tengo en ruinas, así se compró la casa", expresó.