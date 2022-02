Salma Hayek luce irreconocible en casting que hizo para primera telenovela | VIDEO

Salma Hayek es una de las mujeres más exitosas y talentosas de Hollywood, pero pocos recuerdan cómo fue que comenzó su carrera frente a las cámaras. Se tiene que recordar que la veracruzana comenzó su camino a la fama hace 25 años cuando se presentó sin experiencia ante su primer casting.

La protagonista de “House of Gucci” dio sus primeros pasos en la televisión mexicana para Televisa, donde participó en clásicos como “El Callejón de los Milagros”, así como la misma novela “Teresa”, donde demostró su gran talento y la que poco a poco la llevaría a dar el salto a Estados Unidos. El video fue presentado en Despierta América, donde confirmaron que era una exclusiva.

En el clip, Salma comenzó presentándose. “Hola, soy Salma Hayek, tengo 20 años y estoy en el primer grupo del segundo año del centro de capacitación y no tengo ninguna experiencia”, dijo para después dar paso a su interpretación.

La audición

Salma se presentó por primera ocasión en Televisa con una blusa verde y una falda oscura. La veracruzana portaba un peinado típico de la década de los 90 que a hacía ver increíble, al menos en aquellos años. Después de presentarse y confirmar que no tenía experiencia empezó a decir las líneas que le habían encargado previo a subir al set.

“Y aquí está. No has llamado querido, si me lo dijeras. Si pudieras hablarme con tu voz propia, en vez de solo transmitir la mía y la de él. ¿Cómo será tu voz?”, empieza la narrativa de Hayek, quien se estaba dirigiendo a un simple teléfono fijo. En el foro solo se encontraba ella junto a un escritorio que tenía una lampara y el otro protagonista, el teléfono negro.

Después de quedarse con el papel de “Teresa”, Salma comenzó una carrera que terminaría llevándola a Hollywood, donde se consagraría como una de las latinas más afamadas del mundo del cine. Se tiene que recordar sus grandes éxitos en el pasado 2021, donde debutó como estrella de Marvel en “The Eternals”, así como “House of Gucci”, película que la puso en la lista de los Premios Oscar.

