"Había una competencia encarnizada": Pepe Aguilar habla sobre la supuesta rivalidad entre su familia y los Fernández

Durante muchos años ha existido un fuerte rumor acerca de una supuesta rivalidad entre la familia de los Aguilar y los Fernández, dos de las dinastías más representativas e importantes dentro de la música mexicana, sin embargo, no fue hasta hace poco, que Pepe Aguilar salió a aclarar las cosas y terminar de una vez con las especulaciones.

En entrevista con el creador de contenido Javier Paniagua, el intérprete de "Cuídamela Bien" abordó el tema de manera directa al asegurar que tanto él, así como su padre Antonio Aguilar, nunca llegaron a tener ningún tipo de conflicto personal con los Fernández, si no que más bien siempre ha existido una competencia como es común que se de en el ámbito musical.

"Mira, hay tanta rivalidad, no rivalidad, hay tanta competencia como la hay con cualquier otro artista, o sea, si yo quiero estar, tocar en tal lugar, voy a matar para poder llegar ahí, ¿no?, lo mismo los Fernández, lo mismo Los Jiménez, los que me digas, ¿no?, pero, así como algo personal nunca en la vida, de mi parte no, de parte de mi papá tampoco, había una competencia encarnizada.", comentó.