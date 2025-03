BBVA: así puedes evitar que tu cuenta sea cancelada el próximo 21 de marzo

El próximo viernes 21 de marzo BBVA México realizará una depuración en su cartera de clientes, la cual, implica la cancelación definitiva de miles de cuentas, por lo que, si no quieres evitar ser afectado por esta drástica medida de la reconocida entidad financiera, en esta nota te diremos qué es lo que puedes hacer para que tus cuentas no sean eliminadas.

De acuerdo con la información emitida por BBVA a través de un comunicado, el cual, se puede consultar de forma íntegra en este link, la eliminación masiva de cuentas que tiene programada para el próximo viernes 21 de marzo es una medida que le permite mantenerse al margen de lo que se indica en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, sin embargo, se especificó que solo se verán afectadas las cuentas que presenten ciertas características.

BBVA realiza depuraciones en su cartera de clientes de forma frecuente. Foto: www.bbva.mx

“BBVA México. S.A., Institución de Banca Múltiples, Grupo Financiero BBVA México, en cumplimiento con lo establecido en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de Los Servicios Financieros, te informa que se realizará la cancelación de las cuentas que no hayan tenido actividad en los últimos tres meses consecutivos a la fecha de cancelación (diciembre de 2024, enero y febrero de 2025) y que tengan saldo cero”, informó BBVA en su comunicado.

Es importante precisar que BBVA informó que esta cancelación de cuentas que realizará el próximo viernes 21 de marzo afectará a los clientes que tengan los siguientes productos y que cumplan las especificaciones antes mencionadas: El Libretón, Membresía BP, Muestra Pyme BBVA, Libretón Premium, Tarjeta de Pagos, Maestra Particulares, Cuenta Express, Maestra Dólares Frontera, Maestra Patrimonial Dólares, Tarjeta Básica BBVA, Mi Despensa, Link Card (antes Winner Card), Libretón 2.0, Solución Personal, Contigo BBVA, Envíos de Dinero, Libretón Dólares, Maestra Dólares PyME, Libretón Básico y Tarjeta Nómina BBVA.

BBVA es una de los banco más populares del territorio nacional. Foto: www.bbva.mx

Esto es lo que debes hacer para que BBVA no cancele tu cuenta el 21 de marzo

Si tienes un producto de BBVA de los que se mencionaron anteriormente que no has utilizado durante los últimos tres meses y además tiene saldo en cero, pero no quieres que sea eliminada, lo único que debes hacer para evitar su cancelación es realizar alguna transacción en la referida cuenta antes del próximo viernes 21 de marzo.

Si tienes alguna duda específica en torno a la cancelación de cuentas que BBVA realizará el próximo viernes 21 de marzo, la reconocida entidad bancaria puso a disposición el número telefónico 55 1998 8039, además, precisó que sus clientes pueden acudir de forma presencial a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en el número 320 de la calle Lago Zúrich en la colonia Granada de la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, donde personal perteneciente al banco les brindará toda la información oportuna.