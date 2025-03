Christian Nodal en Hoy, así fue la visita del cantante en el matutino de Televisa

A tan solo unos días de su esperada presentación en la Plaza de Toros México, el famoso cantante sonorense, Christian Nodal, asistió como invitado especial al programa "Hoy" durante la mañana de este miércoles 12 de marzo, en donde compartió más detalles sobre su show.

En entrevista con las conductoras del matutino, el intérprete de "Botella Tras Botella", reveló que tocar en la Plaza de Toros México el próximo viernes será uno de los retos más grandes a los que se ha enfrentado en toda su trayectoria musical, pues se trata de un escenario tan emblemático así como imponente.

"Es una locura de verdad que como apenas estaba montando el escenario la perspectiva era el 360 y era una locura. Estoy muy emocionado y definitivamente de todos los lugares en los que me he presentado, la Plaza de Toros México representa uno de los retos más grandes que he tenido, es como un palenque gigante, tiene una energía muy fuerte, muy bonita", declaró.