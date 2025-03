Congreso debe ampliar tasa cero a todos los productos menstruales, señala colectivo Menstruación Digna México

El Congreso de la Unión debe ampliar la tasa cero a todos los productos de higiene menstrual, pues actualmente sólo aplica para tres, aseguró Anahí Rodríguez, integrante del colectivo Menstruación Digna México.

Este miércoles, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisará el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que plantea que Walmart pueda aplicar la tasa cero a todos los productos de este tipo, pues al estar establecida únicamente para tres se vulnera el principio de equidad tributaria.

En enero de 2022 entró en vigor la reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado que eliminó el impuesto para toallas sanitarias, tampones y copas para la gestión menstrual.

Destacan que la tasa cero no sólo debe ser para tollas o copas. Foto: Cuartoscuro/Pixabay

Omisión de algunos productos menstruales genera desigualdad

De acuerdo con el integrante del máximo tribunal, la omisión de incluir a todos los productos genera una desigualdad que impide a las personas menstruantes acceder a estos para que puedan manejar adecuadamente su ciclo menstrual.

“El precepto anteriormente transcrito resulta inequitativo, en virtud de que confiere un trato desigual a la comercialización de productos de gestión menstrual, pues mientras la enajenación de toallas sanitarias, tampones y copas se encuentran gravadas a la tasa 0%, el legislador soslayó que existen en el mercado otro tipo de productos que tienen la misma finalidad cuya enajenación estará gravada a la tasa general (16%)”, indica el proyecto de sentencia.

De acuerdo con Walmart también deben incluirse los pantiprotectores, la ropa interior de menstruación de tela y desechable, los jabones y toallas para la higiene íntima femenina y los parches para cólicos.

Los ministros tienen previsto decidir hoy si respaldan la propuesta de Gutiérrez Ortiz Mena de declarar inconstitucional la reforma al artículo 2-A de la la Ley del IVA. Aunque, de ser aprobado el proyecto, la decisión sólo aplicaría para Walmart, Rodríguez confió en que el máximo tribunal ordene al Congreso de la Unión legislar para eliminar el IVA en todos los productos.

Rodríguez señaló que el colectivo -que participó en la reforma aprobada- esperará la resolución de la Corte y después impulsará en el Poder Legislativo la ampliación de la tasa cero.

“Cuando impulsamos el tema de quitar el impuesto a toallas, tampones y copa, en su momento, teníamos la espinita de que esto hay que estarlo vigilando porque así como se quitó (el IVA) se puede volver a poner…

“De hecho, en la Corte hay una acción de inconstitucionalidad que se metió en 2020 porque (en un principio) no se aprobó en el Congreso y queríamos que la Corte generara un precedente, que blindara el tema y que no pudiera llegar otra persona y dijera ‘hay que volverlo a poner (el IVA)' porque sí es una preocupación latente”, indicó en entrevista con El Heraldo de México.

Rodríguez destacó los argumentos del ministro, pues consideró que no debe existir un trato diferenciado.

"Está súper bien (el proyecto)... el tema de los pantiprotectores es importante para las personas que están en la perimenopausia o en la menopausia, que tienen sangrados espontáneos y los utilizan mucho, y forman parte de la gestión menstrual.

"Me parece acertado que se incluyan los parches, me sorprendió, pero es una buena manera de mediar con dolores leves sin medicación; independientemente de que sea está cadena de supermercados, que no sé que traen detrás, se va a sentar un precedente y ojalá que salga con efectos para que obliguen al Congreso de la Unión a que modifique la Ley del IVA", señaló.