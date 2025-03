La ÚLTIMA LLAMADA de una mujer a su esposo segundos antes de morir en el accidente Mitla-Tehuantepec: "Diosito ayúdanos"

Al menos 19 personas perdieron la vida tras la volcadura de un autobús a la altura del kilómetro 83 de la autopista Mitla-Tehuantepec, a la altura de la comunidad de Santo Domingo Narro, esto en el estado de Oaxaca. La tragedia ocurrió el pasado 10 de marzo, cuando un grupo de personas regresaban de la Ciudad de México luego de participar en la asamblea informativa convocada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ahora, a dos días de la tragedia, familiares de las víctimas han roto el silencio y - ante medios de comunicación locales - han relatado cómo fueron los últimos momentos con vida de sus seres queridos. Así se volvió viral la historia de un hombre identificado como Vicente Pineda, quien aseguró haber perdido a su madre, a su esposa y a sus dos hijos en el accidente automovilístico. El hombre dio los detalles sobre cómo fue que se enteró del percance y las últimas palabras que le habría dicho su esposa.

Sumado a su testimonio, Vicente compartió un nuevo detalle de lo sucedido, el cual podría ser una pista para las autoridades locales, pues el hombre mencionó que su esposa le habría llamado por teléfono - horas antes del percance - para notificarle que la unidad había presentado una falla mecánica, por la que su llegada se había retrasado y misma que podría haber ocasionado el fatal accidente donde perdieron la vida 18 personas.

La esposa de Vicente le llamó en el momento del accidente

"Ya de regreso le marque a mi familia como a las 6:30 de la mañana y me dijeron que el autobús se descompuso en Mitla. Me dijeron 'no te preocupes por nosotros, ya vamos a llegar, el autobús ya se está arreglando' y se fue la señal (de la llamada)", recordó Vicente al hablar sobre la que habría sido la penúltima llamada que recibió por parte de su esposa antes de que ella, sus dos hijos y su madre murieran.

Vicente añadió que tras la llamada de su esposa siguió con sus actividades tranquilo, hasta que su esposa lo llamó nuevamente justo segundos antes del accidente: "como a las 9:30 de la mañana andaba yo trabajando en mi unidad, cuando, de repente, me marca mi esposa. Estaba ella llorando, a esa hora escuche todavía 'Diosito ayúdanos, no nos dejes solos' y se fue la llamada", indicó el hombre sobre las que habrían sido las últimas palabras de su pareja antes de morir como consecuencia de la volcadura que sufrió el camión en el que viajaba.

Vicente descubrió que toda su familia murió en el accidente

El hombre explicó que, tras la llamada de su esposa, intentó contactarla nuevamente, pero su teléfono celular ya mandaba directo al buzón de voz: "intente llamar, pero ya no hubo ningún resultado. Hasta que le marqué a otra persona y le dije 'oye no sé qué pasó en la unidad que trae a mi esposa y mi familia' y me dijo 'voy a investigar', después me dijo 'se accidentaron'", contó Vicente sobre cómo fue que se enteró del percance. Agregó que en punto de las 17:00 horas las autoridades le notificaron sobre la muerte de todos sus familiares: su esposa, su madre y sus dos hijos.

Finalmente, Vicente dio a conocer que sus familiares y él no están pidiendo nada, puesto que comprenden que se trató de un accidente: "lo comprendo, como humanos lo comprendemos", dijo el hombre ante las cámaras. Por su parte, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena lamentó - a través de un comunicado - la muerte de 18 de sus militantes durante su regreso a su comunidad de origen, Juchitán de Zaragoza y agregó que se mantendrán "atentos para acompañar a quienes hoy enfrentan esta pérdida irreparable".