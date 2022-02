Dramas coreanos con las mejores parejas de romance para ver el 14 de febrero

¡Estas son las mejores películas y series para ver el 14 de febrero! Netflix y otras plataformas de streaming se han convertido en las favoritas de los usuarios durante la pandemia. Además, en estos últimos meses creció la fiebre por los doramas coreanos.

Corea del Sur es una de las principales industrias del entretenimiento en Asia y en algunos países del mundo. Sus series se han posicionado en lo más alto del top mundial, incluso su película "Parasite" ganó el Oscar a Mejor Filme por primera vez en la historia.

Si no tienes planes para San Valentín, checa las recomendaciones en doramas coreanos que puedes ver hoy mismo o el 14 de febrero junto a tu mejor amiga o tu pareja. Estas series están protagonizadas por las mejores parejas de actores que te harán creer en el amor y activar tu modo romántico.

Mejores parejas de doramas para creer en el amor

Kill Me, Heal Me

Dorama protagonizado por Ji Sung y Hwang Jung Eum, dos actores que tuvieron una gran química en la pantalla, además de que sus personajes enfrentan una dura batalla para ser felices. La trama sigue la vida de Cha Do Hyun, un hombre que sufre de trastorno de personalidad múltiple.



Con el deseo de tener una vida normal, contrata a Oh Ri Jin, una psiquíatra que lo ayudará a superar su problema y ser feliz, pero ambos se enamoran en el camino. Además, su destino siempre estuvo entrelazado, pues se conocen de hace tiempo. Un integrante de BTS tiene un cameo en este drama.

“Oh My Venus”

Shin Min Ah y So Ji Sub tuvieron una gran química como pareja en este K-Drama que sigue la vida de una abogada que perdió su belleza, ya que el estrés del trabajo provocó que desarrollara sobrepeso. Durante un viaje en avión, un famoso entrenador la salva de tener un colapso y ella descubre su secreto, pues en realidad es un heredero que oculta su identidad.



Con el fin de que no lo eche de cabeza, hacen un trato: ella no dirá quién es y él la ayudará a bajar de peso y recuperar su figura. En el camino, ambos se enamoran y crecen como personas gracias a su relación, la cual se muestra divertida, tierna y muy romántica.

Crash Landing on You

Hyun Bin y Son Ye Jin han trabajado en otras series y siempre tuvieron una gran química, su amor traspasó la pantalla y se enamoraron en este dorama que sigue la vida de una heredera que sufre un accidente en paracaídas. Ella termina en territorio norcoreano, donde es perseguida por los soldados.



Sin embargo, es salvada por un general que la ayudará a regresar a su país y a mantenerla oculta, pero durante el tiempo que conviven juntos se enamoran. En la vida real, la pareja anuncio oficialmente su relación.

Romance is a bonus book

Lee Jong Suk protagoniza este drama coreano de Netflix que muestra una gran química junto a su pareja Lee Na Young. La trama sigue la vida de una joven redactora que perdió su trabajo, a pesar de tener una gran experiencia no puede conseguir empleo. Al final, decide mentir en su solicitud y entra a la editorial de un joven de apariencia fría.



La historia desarrolla el crecimiento de los personajes, quienes aprenden a sanar sus heridas para darle paso al amor y aceptarse con todo y sus errores, además tener escenas muy románticas.

