Netflix: Dramas coreanos más populares de enero que puedes ver hoy mismo

Enero ya finalizó y estos doramas coreanos fueron los más vistos. Netflix es actualmente una de las plataformas de entretenimiento favorita en México, y durante inicios de año estrenó varias series y películas de Asia que se posicionaron en el top de las fans.

Actualmente, cuenta con dos éxitos virales que fueron producciones originales: "Squid Game" y "All of Us Are Dead", dramas coreanos que alcanzaron el #1 en varios países. Durante el mes anterior, hubo algunos estrenos y series que se incluyeron en el catálogo y que se convirtieron en los más vistos de enero 2022.



Además, con el 14 de febrero cerca, es tiempo de ponerte en modo romántico y ver estos doramas de romance que puedes ver hoy mismo en la plataforma antes de que los quiten de la plataforma. Checa las recomendaciones de esta semana.

Doramas del mes de enero para ponerte en modo romántico

Our Beloved Summer

Dorama coreano que cuenta con un OST interpretado por V de BTS. La trama sigue la vida de una ex pareja de secundaria que grabó un documental cuando eran novios y en su época de estudiantes. Actualmente están separados y han pasado varios años, pero su proyecto ha cobrado popularidad y se volvió viral.



Ahora se verán obligados a reencontrarse y volverse a ver a pesar de sus diferencias, pues tienen que promocionar juntos su documental. Además, en el pasado se separaron y cada uno quiso cumplir su sueño. ¿Lo lograron?, ¿el amor volverá a resurgir?

El afecto del rey

K-Drama ambientado en la época antigua de Corea y que siga la vida de una familia real. La reina da a luz a gemelos, algo que se consideraba como un mal augurio, por lo que decide ocultar este hecho y envía a su hija fuera del palacio. Sin embargo, cuando el niño es asesinado, la niña regresa y es criada como un varón.



Años después, la joven esconde su verdadera identidad como mujer mientras es educada por un maestro, de quien ella se enamora a pesar de que este cree que es un hombre.

Belleza Interior

Dorama que sigue la vida de una mujer que es una famosa actriz, pero que guarda un gran secreto: todos los días se despierta con la apariencia de otra persona. Por otro lado, está un hombre que sufre de una extraña enfermedad que le impide reconocer los rostros de la gente, pero misteriosamente a ella sí puede recordarla a pesar de que su apariencia cambia constantemente.

