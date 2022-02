Alex Fernández enamora a Paola Rojas con romántica serenata: VIDEO

Alex Fernández enamoró a Paola Rojas con una romántica serena en pleno noticiero de la periodista, por lo que las reacciones en redes no se hicieron esperar y de inmediato los seguidores de ambas personalidades comenzaron a especular y aseguraron que notaron una gran química entre ambos, por lo que a continuación te contamos lo que realmente pasó entre el hijo de “El Potrillo” y la también conductora de “Netas Divinas”.

Fue durante la emisión del noticiero “Al Aire” de este martes 8 de febrero donde Paola Rojas tuvo de manera sorpresiva a Alex Fernández como invitado pues en este espacio es muy poco común que se presenten cantantes, no obstante, el nieto de Vicente Fernández aprovechó el espacio para promocionar “Muchachita”, el segundo sencillo de su próximo material, el cual contiene diversos temas de la autoría de Edén Muñoz.

Durante su estancia en el programa, el cantante de 28 años habló sobre los planes que tiene preparados para este 2022 en su carrera y aunque no quiso dar muchos detalles dejó ver que además de arrancar su gira en solitario también realizará algunas presentaciones “muy bien acompañado”, no obstante, mencionó que lo que más le emociona es convertirse en padre por segunda ocasión y reveló que tener una familia había sido su sueño desde muy joven.

Cabe mencionar que durante el segmento en el que interactuó con Paola Rojas, el joven cantante se mostró sumamente respetuoso al igual que la periodista, quien dijo estar muy contenta de que el “Potrillito” hubiera elegido su programa para comenzar con la promoción de su nuevo material.

Alex Fernández le canta a Paola Rojas

Tras la finalización del noticiero, Paola Rojas compartió un video en su perfil oficial de Instagram con el que se pudo ver que Alex Fernández le cantó “Muchachita” muy de cerquita y la ex esposa de Luis Roberto Alves “Zague” quedó totalmente encantada, además, dejó ver que todo se trató de un clip para divertir a sus seguidores y al mismo tiempo ayudar en la promoción del nuevo tema del cantante perteneciente a la Dinastía Fernández.

“Aunque ya no soy Muchachita me encantó la nueva canción de Alex Fernández” fue el texto con el que Paola Rojas acompañó su video y además de acumular miles de likes en muy poco tiempo las reacciones entre sus seguidores no se hicieron esperar y de inmediato comenzaron a hacer mención de lo bien que lucían juntos y hasta aseguraron que hubo buena química entre ambos, sin embargo, se sabe que el cantante está muy feliz en su relación con Alexia Hernández y que la periodista no está en busca de pareja.

Cabe mencionar que, Alex Fernández también presumió en redes su encuentro con Paola Rojas y además de compartir algunas fotografías y el divertido video que grabaron juntos también aprovechó para agradecerle por permitirle promocionar “Muchachita” en su noticiero y dijo estar muy contento por finalmente haberla encontrado personalmente.

