Estas son la principales diferencias entre el comic y la serie de Netflix de "Estamos muertos"

"Estamos muertos" es la nueva producción coreana que es tendencia en Netflix. La misma plantea una infección zombie de gran magnitud que afecta a los jóvenes de una escuela. De manera rápida y fugaz crean una epidemia zombie.

Se dice que la serie es la heredera de “El Juego del Calamar” por sus líneas argumentales en las que se plantea dónde es capaz de llegar una persona para lograr sobrevivir y no echarse a la muerte. “Luego de que un virus zombie se propaga por la escuela, un grupo de jóvenes atrapados debe encontrar una salida o acabar infectado”, reza la sinopsis de “Estamos muertos”.

El libreto está basado en el cómic Now at Our School, de Joo Dong-geun, que se publicó entre 2009 y 2011. En la serie en Netflix se reproducen varios aspectos del cómic pero otras cuestiones se verán alteradas. Aquí te las contamos.

"Estamos muertos", serie de Netflix (Fuente: Netflix)

Principales diferencias entre el comic y la serie de Netflix de "Estamos muertos"

Primero cabe destacar la gran similitud: la idea de base. “La vida en Hyosan High School no es nada especial, hasta que los estudiantes se dan cuenta de que están en la zona cero de un virus mortal que convierte a sus víctimas en monstruos carnívoros”, esto dice la sinopsis del cómic. Muy similar a la de la serie. Es la misma idea: jóvenes estudiantes notan que tienen que escapar de un virus mortal puesto que amigos y profesores ya no son lo que eran sino que se han convertido en una versión zombie irreversible de la cual deben huir para sobrevivir.

Cómic "Now at our school". (Fuente: webtoon)

Dada esta semejanza entonces lo que se espera es que para la Temporada 2 –estrenará en 2023- de "Estamos muertos" las diferencias comiencen a notarse un poco más. Si bien las historias al final de la primera temporada parecen agotarse en sí mismas, la frase “'Casi' todos están muertos” deja un final abierto en el que el virus puede resurgir. Aquí la distancia con el cómic es la más notable. En el mismo, la infección llega a su final, en esta serie las cosas están próximas a resurgir. En el resto de aspectos diferenciales se ven minuciosidades como en los síntomas de infección: en el cómic la temperatura corporal baja y en la serie los síntomas pueden incluir fiebre. O la rápida propagación del virus en el relato de Netflix. Habrá que esperar a la segunda temporada para ver mayores distancias entre la serie y el cómic.

Tráiler "Estamos muertos"