Polémica: Ernesto D'Alessio compara cirugía de cambio de sexo con una liposucción

Vaya polémica que se generó durante el programa “De primera mano” del periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante por las declaraciones del cantante y exlegislador público, Ernesto D’Alessio, hijo de la llamada “Leona dormida”, Lupita D’Alessio, quien declaró estar en contra de asignar recursos públicos para financiar las operaciones de reasignación de sexo para las personas que así lo requieren y lo comparó con una liposucción.

La polémica surgió a raíz de sus dichos sobre la posibilidad de que las personas que requieran cambio de sexo, lo puedan hacer a través de los servicios de salud públicos, tal como lo hizo en diciembre pasado cuando la cuenta oficial del Instituto de Seguridad Social y de Servicios para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) difundió un mensaje en el que informó sobre una operación de reasignación sexual, algo que el cantante criticó.

Durante una intervención en el programa, el actor explicó (o al menos eso es lo que intentó), lo siguiente:

“Yo no me estoy oponiendo a que la gente viva su vida libremente, a lo que me opongo es que nos quieran imponer a todos… la verdadera diversidad creo que debe ser el respeto, la empatía y no la imposición de la igualdad para todo…eso es lo que me opongo, yo no me opongo a los homosexuales, la gente es libre de vivir su vida como quieran, que sean felices, nada más no queramos imponer”, dijo el también exlegislador.

El actor y cantante ofreció sus puntos de vista en el programa "De primera mano" (Foto: YouTube Imagen TV)

Polémica cruzada

Y fue más allá al querer justificar sus puntos de vista con una analogía entre las operaciones de reasignación de sexo con una cirugía estética, en este caso una liposucción.

“Imagina que yo deseo operarme de cualquier cosa y es un deseo mío y yo tengo el derecho de hacerlo, yo no lo discuto, las personas tiene derecho a percibirse como ellos quieran, pero utilizar dinero del Estado para que tú te operes, pues sería lo mismo que si un hombre o una mujer se quieren hacer una liposucción y entonces que se las pague el Estado…a eso es a lo que yo me opongo”, y cerró.

“Yo no digo que no se operen, que lo hagan, pero páguenlo con su dinero, no con el dinero de la gente, eso es a lo que yo me opongo…que nos quieran imponer a todos, su manera de pensar”.

Al respecto, los conductores Gustavo Adolfo Infante y Addis Tuñon, compartieron el punto de vista de D’Alessio, señalando (en el caso de Infante), que “en este tema digas lo que digas vas a pisar cayos, vas a herir susceptibilidades”.

Mónica Noguera en tanto, señaló no estar de acuerdo ya que en este caso hay una descripción científica, la llamada disforia de género, que es una sensación de incomodidad, de angustia de las personas que pueden sentir que su identidad o sexo no van acorde con lo que tienen en ese momento, es una cuestión de salud mental y que si no se trata puede llevar a la persona a extremos como el suicidio.

