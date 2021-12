¡Nunca es tarde! Ernesto D'Alessio se gradúa como abogado a sus 44 años

Ernesto D'Alessio logró un nuevo desafío en su vida, sin embargo, en esta ocasión fue fuera del mundo del espectáculo pues el actor se tituló como abogado a sus 44 años de edad.

El también exdiputado se tituló como Licenciado en Ciencias Jurídicas con acentuación en Seguridad Nacional en el Centro Universitario de América.

El hijo de Lupita D'Alessio se mostró muy feliz por su logro y no dudó en compartirlo en redes sociales junto a su familia, incluso su mamá le realizó una videollamada pues no pudo estar presente en el evento.

Ernesto festejó junto a su familia su logro (Foto: @ernestodalessio)

Ernesto Alonso Vargas Contreras, nombre real del actor y cantante, publicó una serie de fotografías de su graduación en su cuenta de Instagram, donde se puede ver acompañado de su esposa y sus hijos.

Además, la "Leona Dormida" también compartió una foto del momento y la acompañó con el mensaje: "Gracias a Dios por tu vida Ernesto, aquí mi hijo Ernesto Vargas Contreras, recibió su título de Licenciado en Derecho la noche de ayer, Gloria a Dios, me siento muy orgullosa de ti y te Admiro aún más, que Dios bendiga tu vida y a tu hermosa familia mi niño amado".

A la publicación de Lupita D'Alessio, el ahora licenciado respondió con un comentario donde resaltó que desde pequeño quiso estudiar una licenciatura, pero el trabajo no se lo permitió por mucho tiempo.

"Mamita hermosa, gracias, sabes q desde niño quise estudiar una Licenciatura pero bueno, tuvimos que trabajar. Pero nunca es tarde mamita. Nada me pone más feliz que mis padres se sientan orgullosos de mi, no me perdonaría ser una vergüenza para ellos. Te amo con todo mi corazón", señaló el actor.

