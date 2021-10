Lupita D'Alessio pide disculpas a todas las personas que ofendió; "No fue la forma" | VIDEO

La cantante Lupita D’Alessio se disculpó con los medios de comunicación por la forma en la que los trató en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

“Quería pedir perdón a todas las personas que se sintieron ofendidas por la manera en la que trate a los reporteros y a los niños también les pido una disculpa. No fue la forma, estoy totalmente de acuerdo”, expresó la cantante en un video que compartió en redes sociales

Aclaró que no estaba preparada para las preguntas que le fueron hechas y que no se escucharon, que no podía responder, inapropiadas, “pero no hay excusas. Quiero pedir perdón porque no me siento bien”. Lupita también se comprometió en que un incidente similar no se volverá a presentar.

El mal momento que vivieron los representantes de los medios de comunicación y la cantante sucedió el 26 de octubre, entre las preguntas que le realizaron fue sobre qué les recomendaba a los artistas que tienen irregularidades con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Por lo que D’Alessio respondió: “¡Ay, mijito! Qué tonta pregunta" y empujó el micrófono. Ella iba en silla de ruedas y al ser abordada por los medio de comunicación, trató de apresurar su salida del inmueble, aunque mostró una actitud hostil.

Habrá que recordar que la cantante tuvo problemas con el SAT en 1993, por lo que fue detenida por evasión de impuestos y estuvo encarcelada tres meses.

Otro reportero le dijo a la cantante: "¿Cómo está, señora? Usted es un amor, siempre la seguimos en redes", y la respuesta que recibió fue que él no era un amor. También fue cuestionada sobre su música y su próximo concierto y se limitó a comentar: “¡Ay qué bueno, qué padre!”

SEGUIR LEYENDO:

Lupita D’Alessio está feliz con su nuevo sencillo: “Y que tal si te vas”

Así fue la relación de Sharis Cid con Lupita D'Alessio: "Agarré unas jarras con La Leona Dormida padrísimas" | VIDEO