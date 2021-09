Lupita D´Alessio asegura que no hay canciones para su estilo

El peculiar estilo de Lupita D´Alessio para interpretar temas de amor y desamor le dio fama en los 80 y desde entonces se ha mantenido vigente deleitando a su público con covers o canciones inéditas, como las que prepara para su nuevo disco del cual se desprende el sencillo “Y que tal si te vas”. Este material llega, ocho años después de su último disco y la tardanza se debe a que no encuentra letras que tengan su sello.

“No hay compositores para Lupita D´Alessio, para lo que yo canto y estoy acostumbrada, porque las letras son diferentes a lo que cantan las demás, con todo respeto. Son canciones estructuradas y escritas especialmente para mí, hablo de las inéditas, como ‘Como tú’ o ‘Mentiras’, que han sido escritas especialmente para mí. Entonces no hay, humildemente lo digo, no hay canciones así en otros cantantes, no hay autores de música, que no es romántica, pero si tienen mi sello”, expresó la intérprete.

Con esto no quiere decir que los compositores sean malos, sólo no tienen el estilo que ella quiera cantar. Sabe que sus fans esperan letras desgarradoras y fuertes que deriven de experiencias reales y que no sean sólo temas tomados a la ligera. Por eso,insistió en trabajar con Bruno Danzza para este nuevo disco, que presentará a través de sencillos durante los siguientes meses, porque es el autor que más ha llegado a la sensibilidad o llaga de letras que tienen que ver con la sinceridad.

“No me voy por lo comercial porque funcione, me gustan las historias reales, porque como ser humano y mujer, voy a decir la verdad, no diré algo que no haya vivido”, agregó. Es Danzza quien compuso este primer single, que de acuerdo a “La Leona Dormida” es ideal para la gente adulta y madura, aunque no precisamente tiene que ver con la edad, ya que considera que hay jóvenes que le han dado varias lecciones.

PIDE EMPATÍA

Lupita D´Alessio se encuentra bien de salud y disfrutando de Cancún, donde actualmente radica, pero pide empatía al gobierno federal por todas las personas que han muerto como resultado de la pandemia y recientemente por las inundaciones que han afectado el estado de Hidalgo y que provocó la muerte de 16 personas que estaban conectadas a un respirador, al quedarse sin luz el hospital en donde se encontraban.

“Hago un llamado al Gobierno de México para que realmente vean lo mal hechos que están los hospitales, sin drenajes ni plantas de luz, para que sean más empáticos y pongan atención a esto, dejarse de chismes y frases que no dejan nada ni enseñan nada a la juventud”, indicó la actriz.

DATOS SU PRÓXIMO SHOW

Presentará el tema en el concierto online que dará el 9 de octubre desde el Auditorio Nacional.

Tendrá como invitado a su hijo Ernesto D´Alessio, quien interpretará dos temas.

En esta ocasión, su nieta no la acompañará en el escenario como en su show pasado.

Compartirá escena con un intérprete más, del quien no quiso dar su nombre, pero adelantó que cantarán “Costumbre”.

1971 grabó con Orfeón su primer disco.

1978 ganó el Festival OTI en la CDMX con “Como Tú”.

90’s lanzó su canción “Leona Dormida”.

“Me da risa cuando dicen que cante con alguien más, pero no es necesario para mí, empecé sola y si se da bien, no es mi prioridad”, dijo.

PAL