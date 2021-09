"Les saco los ojos": El día que Lupita D'Alessio amenazó a Andrea Legarreta y Galilea Montijo | VIDEO

En las últimas semanas, el programa matutino Hoy ha acaparado la atención de los medios de comunicación debido a las declaraciones que emiten dos de sus conductoras estrellas, Galilea Montijo y Andrea Legarreta, las figuras principales de la transmisión.

De manera recurrente, las famosas presentadores suelen emitir su opinión sobre la vida de distintos famosos o hechos que ocurren en la industria de la farándula; sin embargo, en más de una ocasión se han metido en importantes conflictos.

Fue precisamente por este motivo que varios seguidores del espectáculo recordaron la ocasión en la que las presentadoras del programa Hoy protagonizaron una fuerte discusión ni más ni menos que con la gran figura de la música mexicana, Lupita D'Alessio.

En aquella ocasión, Andrea Legarreta y Galilea Montijo se enfrascaron en un fuerte intercambio de mensajes con la cantante, quien expresó su inconformidad por la manera en que las presentadoras hablaron de ella y uno de sus hijos.

La discusión

Fue hace unos años cuando, la artista conocida como La Leona Dormida tachó de burlonas a las conductoras de Hoy, después de que presentaran una nota en el matutino de Televisa, uno de los programas más vistos en la pantalla chica.

La intérprete de canciones como "Que ganas de no verte nunca más", "Inocente pobre amiga" y "No preguntes con quién" señaló que las conductoras no tenía derecho de hablar sobre su vida y mucho menos sobre sus hijos.

Y es que la cantante señaló que Galilea Montijo y Andrea Legarreta se burlaron de sus problemas de sobrepeso, ocasionados por una enfermedad, y de su hijo, quien trabajaba vendiendo helados.

La famosa cantante le pidió a las conductoras del programa Hoy que respetaran a su familia o de lo contrario les iba a sacar los ojos, pues estaba cansada de sus burlas.

Como era de esperarse, las declaraciones inmediatamente acapararon la atención de Andrea Legarreta, quien confesó que nunca se burló de ella ni mucho menos de sus hijos. Además, le dijo que siempre la habían respetado por lo que estaba confundiendo las declaraciones.