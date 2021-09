"Afortunada de conocerlos": Andrea Legarreta se DESPIDE de compañeros de Hoy, ¿se va del programa?

La conductora del programa Hoy, Andrea Legarreta se convirtió en tema de conversación en redes sociales después de realizar una publicación en su cuenta en Instagram que generó especulaciones sobre su posible salida del matutino, en donde se ha consagrado como una de las favoritas.

Desde que inició el programa, Andrea Legarreta se ha consolidado como una de las figuras más importantes, convirtiéndose en la única del elenco original que aún continúa dentro de las transmisiones. Actualmente comparte créditos con Galilea Montijo y Raúl "Negro" Ariaza.

Por ello, los seguidores externaron su preocupación después de que la modelo compartiera un mensaje en el que se despidió de un importante proyecto de televisión que le causó un sin fin de emociones. Aquí te presentamos lo que se sabe.

Su legado en Hoy

La actriz y conductora de 50 años años se ha convertido en una de las famosas más queridas en la televisión abierta en México, ocupando un lugar inamovible en el programa Hoy, uno de los programas más vistos en el país.

Con en paso del tiempo, Andrea Legarreta se ha consolidado como la figura principal del matutino de Televisa, por lo que se ha llegado a especular que es la manda más de la transmisión, algo que ha desmentido en varias ocasiones.

A lo largo de su carrera en Hoy, la famosa nacida en la Ciudad de México se ha ausentando en muy pocas ocasiones, por lo que su repentina salida dejaría un hueco que luce prácticamente imposible de llenar.

Se despide de proyecto de TV

Este viernes 10 de septiembre, Andrea Legarreta volvió a robar reflectores en el mundo del espectáculo después de mandar un triste mensaje en el que se despidió de varios de sus compañeros del programa Hoy, provocando la incertidumbre en sus fans.

Ante sus más de cinco millones de seguidores, la protagonista de la telenovela "¡Vivan los niños!" escribió un mensaje para agradecer y despedir a todos los participantes del famoso reality show Los Chiquillos de Hoy, transmitido en el horario habitual del matutino de Televisa.

Y es que este día el concurso llegará a su fin por lo que Andrea Legarreta no desaprovechó la oportunidad para escribirles unas tiernas palabras que no pasaron desapercibidas para nadie sumando, hasta el momento, más de seis mil me gusta.

Fiel a su estilo, la conductora de Hoy les pidió a los pequeños que continúen luchando por sus sueños ya que demostraron que son ganadores. Además, les recordó que a lo largo de su vida recibirán distintas opiniones, pero se tienen que mantener firmes en sus deseos y aspiraciones.