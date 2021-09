Así fue la relación de Sharis Cid con Lupita D'Alessio: "Agarré unas jarras con La Leona Dormida padrísimas" | VIDEO

Sharis Cid reveló cómo fue su relación con la icónica cantante Lupita D'Alessio, quien durante algún momento de su vida fue su suegra, pues hace varios años la actriz mantuvo una relación con el actor Ernesto D'Alessio.

La famosa de 49 años contó para La Entrevista con Yordi Rosado que su relación duró cuatro años. Al ser cuestionada sobre qué se sentía tener como suegra a alguien como La Leona Dormida, ella respondió que se llevaban tan bien que bebían juntas y se ponían borrachas.

"Maravilloso. Imagínate que tu suegra sea la Leona Dormida. Yo tenía un departamento cuando me salgo de casa de mi abuela, yo ya andaba con Ernesto, busco un depa y en eso, Ernie me dice: 'Viene mi mamá (al departamento)' y yo no tenía nada, ni un tapete, o sea, era pelón, muy feo", dijo.