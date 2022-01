Comparan inmensos arreglos florales de Mónica Noguera y Aleida Núñez ¿cuál está más bonito? | VIDEO

El pasado lunes la cantante Aleida Núñez le sopló a las 41 velitas a su pastel, hecho que no pasó desapercibido por su nuevo galán Bubba Saulsbury, quien desde que llego a su vida ha dado mucho de qué hablar. Para recordarle lo mucho que la quiere, el empresario la consintió con un singular y "pequeño" detalle.

A través de su cuenta de Instagram, la también actriz compartió la imagen donde aparece detrás de un enorme arreglo de flores, compuesto únicamente por rosas rojas. "Festejando mi cumpleaños… gracias por el detalle Bubba #2000mil", escribió Núñez.

El regalo, que no es nada comparado con su viaje a Asia, dejó ver lo consentida que la tiene el multimillonario. Como era de esperarse, no pasó desapercibido a los ojos de los medios de comunicación, quienes dieron la nota y felicitaron a Aleida. Uno de ellos fue De Primera Mano, quien sin sospecharlo, una de sus conductoras recibiría un obsequio muy similar.

Mónica Noguera recibe arreglo de rosas

El mismo día que De Primera Mano dio la noticia del regalo de Bubba a Aleida, la conductora Mónica Noguera había sido sorprendida con un regalo muy similar; recibió un arreglo compuesto por mil 400 rosas rojas. En ese momento no se dijo quién fue el autor, aunque se comenzó a sospechar de un cantante.

Para la transmisión de este miércoles, el titular Gustavo Adolfo Infante hizo una comparativa de los arreglos al finalizar el programa:

"Me retaron. Vicky López me dijo 'a ver cuál está más nice, el de Aleida o el de Mónica Noguera que le mandó Lupillo (Rivera)", dijo el periodista. De inmediato sus compañeros coincidieron en que el de la ex de Fher de Maná era el más bonito.

"¡Ay! Aleida te adoro, pero el mío está más lindo", dijo por su parte Mónica Noguera.

Lalo Carrillo dijo que estaban muy bonitas las flores, pero que era mejor darle un regalo funcional y no uno que terminaría marchitándose con los días.

Comparación de los arreglos florales (Foto: Captura de pantalla)

