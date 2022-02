Michelle Renaud temió por su vida; sufrió grave accidente en set de telenovela

La actriz mexicana Michelle Renaud impactó a sus seguidores de Instagram, pues contó cómo temió por su vida, pues sufrió un accidente mientras montaba a caballo. Mencionó que justo el día del incidente le perdió el miedo a los equinos, pero en un momento de extrema confianza pasó lo peor.

“Crónica de una caída anunciada. Ayer le perdí el miedo a los caballos al 100%, después de galopar y sentirme la jinete más pro del mundo, se me hizo fácil aprender a repararlo, bueno me sentía orgullosa de mí y cuando me confié el caballo me dio una gran lección… Me hizo como un trapo y me enseñó quién manda”, indicó en la descripción de una serie de fotos y videos.

Foto: Especial.

Michelle asegura que le pasó por confiada

Agregó que todo pasó cuando pensó que el caballo y ella eran uno mismo, “aprendí que nunca cuando alcanzas tu meta debes confiarte”, sostuvo. Según lo que dijo, su mamá la cuido muchísimo tras lo ocurrido.

Al parecer todo ocurrió en el set de grabación de la nueva telenovela de Televisa "La herencia", que produce Juan Osorio y que se graba desde finales del año pasado en México, pues precisó que el caballo la azotó contra un tráiler, “me estampé con un tráiler y tuve la oportunidad de tirarme y esconderme debajo del camper porque vi que se me venía encima", dijo.

“Les juro fue súper intenso todo y no me pasó nada. Incluso cuando me logré aventar del caballo, vi cómo se me venía encima y de la nada algo me jaló abajo del tráiler, para mí fue mi mamá y eso me dice que cuando se muere alguien que amamos, no se va, hay que aprender a sentirlos en su nueva forma”, escribió.

Al final requirió hospitalización donde le realizaron tomografía, resonancia y le sacaron placas, pero afortunadamente no se rompió algún hueso. “Sólo me dolía todo el cuerpo, llegué a casa y me metí a la tina con hielos, les juro que por arte de magia se me bajo todo el dolor al 60% si no es que más”, comentó.

