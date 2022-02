Lilí Brillanti: ¿Qué fue de la bella conductora de “Vida TV”? | FOTOS

A principios de la década de los 2000, Lili Brillanti fue una de las figuras emergentes más promisorias de todo el medio del espectáculo debido a que logró destacar por su belleza, simpatía y habilidades naturales ante las cámaras, sin embargo, luego de algunos años de fama su carrera fue perdiendo impulso y visibilidad, no obstante, muchos de sus admiradores aún la siguen recordando por lo que en esta ocasión te diremos qué fue de la bella conductora y qué es lo que hizo después de brillar en “Vida TV”.

María del Roble Brillanti Ramírez es el nombre real de la conductora, quien nació el 11 de marzo de 1973 en la Ciudad de México y aunque hay poca información sobre su infancia y adolescencia se sabe que su caminó en los medios inició cuando decidió estudiar Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sin embargo, al descubrir el funcionamiento de los medios se decantó por el lado artístico por lo que estudio Arte Dramático en el Instituto Nacional de Bellas Artes y más tarde continuó su formación en el Centro de Educación Artística.

Los primeros pasos de Lili Brillanti en la televisión fue durante la década de 1990 siendo todavía muy joven, siendo “Pácatelas” de Paco Stanley el programa que le dio visibilidad a su carrera y en 1999 se desempeñó como reportera del programa “Duro y Directo” donde comenzó a llamar la atención por su belleza y simpatía ante las cámaras por lo que en los años siguientes dio el salto a programas de revista y entretenimiento.

El primer programa de entretenimiento donde Lili Brillanti tuvo la oportunidad de brillar fue “Todo se vale”, el cual duró muy poco tiempo al aire, sin embargo, en 2001 es considerada para ser parte del primer elenco de “Vida TV” junto a Héctor Sandarti, Galilea Montijo y Dolores Salomón “La Bokokito”.

Durante esta época, Lili Brillanti logró posicionarse como una de las figuras más queridas y reconocidas por el público mexicano y el éxito de “Vida TV” fue tan grande que de ser transmitido por el canal 4 pasó a Las Estrellas como uno de los platos principales.

La fama de Lili Brillanti fue tanta en ese momento que fue considerada para participar en diferentes telenovelas y otros programas, así como en el famoso reality de Big Brother VIP, sin embargo, una vez que terminó “Vida TV” se le complicó mantenerse vigente en el medio por lo que un par de años más tarde decide cambiarse de televisora y llega como conductora a “Venga la Alegría” para hacerle competencia a su ex compañera Galilea Montijo, quien ya era conductora del programa “Hoy”, no obstante las cosas no salieron como esperaba y su estancia en el matutino de TV Azteca no fue tan fructífera y terminó saliendo del programa en 2013.

Tras esta etapa, Lili Brillanti se mantuvo alejada de los medios por varios años y fue hasta 2016 cuando regresó a Televisa para participar en algunos programas de “Como dice el dicho”, además, también tuvo oportunidad de participar en proyectos de Estrella TV y más tarde se uniría a Mutimedios donde se desempeñaría como conductora en diferentes proyectos televisivos siendo “Vivalavi” el más destacado.

Actualmente, Lili Brillanti tiene 48 años, está casada y se sabe que tiene un hijo, además, en los últimos meses ha aparecido como invitada en diferentes programas donde ha recordado sus mejores años en la televisión. En su última publicación en Instagram, la actriz y conductora señaló que se mantendría alejada de sus redes por algún tiempo debido a que se enfocaría en un nuevo proyecto y aunque no dio más detalles se cree que podría tratarse de su regreso a un programa estelar de la televisión mexicana.

