ÉSTA diva del Cine de Oro Mexicano estuvo casada con Frank Sinatra; así fue su historia de AMOR

Con más frecuencia, diversos usuarios en redes sociales se mantienen más pendientes acerca de la vida de ciertas figuras del mundo del espectáculo, sobre todo aquellas que formaron parte de la llamada época del cine de oro mexicano, y hasta la fecha han sido recordadas por sus participaciones dentro del gremio del cine en México.

Por otro lado, es importante recordar que hubo una oleada conocida como las divas del cine de oro en México, quien es logrando destacar no solamente por su belleza sino por su manera de actuar o desenvolverse al momento de mostrarse ante las cámaras.

Y aunque a veces las personas solamente asumen que una de las divas del cine en México fue María Félix, existieron otras mujeres que lograron conquistar al público estadounidense y mexicano con su carisma, talento, pero también y icónicas actuaciones.

Sobre su exitosa carrera

Tal como sucedió con la actriz estadounidense Ava Lavinia Gardner, quien nació en Carolina del Norte el 24 de diciembre de 1922 y que falleció en Inglaterra el 25 de enero de 1990; fue nominada a los premios Oscar y considerada una de las grandes estrellas del siglo XX.

La famosa vivió durante su infancia en una pequeña comunidad rural en el estado de Carolina del Norte, creciendo en un ambiente en contacto con la naturaleza y el campo donde sus padres se dedicaban a cultivar el tabaco y algodón al lado de sus hermanos, donde ella era la menor.

Fue hasta los 18 años que la famosa decidió visitar Nueva York al lado de su hermana Beatriz; en dicha visita, el esposo de su hermana quien era fotógrafo le pidió a la famosa hacerle algunas fotografías, y satisfecho con el resultado obtenido, decidió colgarlas en el escaparate de su estudio fotográfico de la quinta avenida.

Los inicios de su carrera

Esta fotografía sería solamente el inicio de su exitosa carrera en el cine, pues en 1941 dejó la escuela para ir a Hollywood e iniciar clases de arte dramático y de dicción.

Dentro de las producciones más recordadas de la famosa se encuentra la casa encantada, los asesinos, el gran pecador, mundos opuestos, los Caballeros del rey Arturo, y la noche de la iguana.

Bajo este panorama, la famosa logró consolidarse como una de las figuras más queridas en Hollywood pero también en México, ya que la famosa logró destacar en la cinta del director John Hudson, bajo la fotografía del reconocido Gabriel Figueroa, la cual tuvo un gran éxito tras su estreno en 1963.

FOTO: Especial

Su relación con Sinatra

Por otro lado, cerca de la vida privada de Garner, pues si bien logró destacar en el gremio artístico, sobre su vida privada se ha sabido poco pero uno de los momentos más cruciales en su vida fue que contrajo matrimonio con el famoso Frank Sinatra.

Sobre su historia de amor se sabe que se dio luego de qué Sinatra quedará asombrado de la belleza de la famosa actriz, pues incluso le puso el apodo de el animal más bello del mundo, siendo entonces así el tercer matrimonio de Gardner.

De hecho, se ha señalado en diversas ocasiones que Frank Sinatra se separó de su esposa para estar con Garner; esta relación duró alrededor de seis años y fue una de las relaciones más conocidas dentro del mundo del espectáculo.

Siguieron siendo amigos

Además, la relación entre la actriz y Sinatra se ve reflejada en su canción "I'm a fool to want you", un jazz escrito por Jack Wolf y por Frank Sinatra, la cual relata una época en donde ambos discutían, se separaban y reconciliaban constantemente, y donde de hecho la misma Ava relata que esa canción era muy personal.

Y aunque la relación entre ambos terminó, se dice que mantuvieron un lazo de amistad, ya que incluso cuando ella sufrió apoplejía, Sinatra costó su traslado y tratamiento en Estados Unidos.

FOTO: Especial

