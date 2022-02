Maribel Guardia revela VIDEO inédito donde Vicente Fernández le roba un beso

A través de redes sociales Maribel Guardia recordó a Vicente Fernández a poco más de dos meses de su desafortunado fallecimiento y para ello publicó un video en el que aparecen cantando juntos desde el rancho del “Charro de Huentitán”, sin embargo, el clip ha generado una gran polémico debido a que se muestra el momento exacto en el que el también actor le roba un beso.

Fue a través de su perfil de Instagram donde Maribel Guardia publicó el video con Vicente Fernández y en dicho clip ambos aparecen cantando a dueto el tema llamado “Perdón”, ambos cantan sus respectivos fragmentos de la canción y en la recta final fusionan sus voces y al finalizar la actriz nacida en Costa Rica expresa la emoción que tiene por cantar junto a la leyenda de la música mexicana, “¡Don Vicente Fernández, qué suerte tengo yo, Dios mío!” dice la también actriz de 62 años.

En la recta final del video, Vicente Fernández aprovecha que Maribel Guardia está diciendo la frase antes mencionada y le da un apasionado beso en la mejilla, no obstante, su acción pareció no haber ofendido a la actriz pues se le vio muy sonriente en todo momento y así finaliza la grabación, la cual, ha sido reproducida casi medio millón de veces.

Reacciones en redes

“Con el inolvidable, Vicente Fernández, su voz es el corazón de la música del mariachi, telegramas al cielo” fue el texto con el que Maribel Guardia acompañó su video que tuvo como intención recordar al “Charro de Huentitán, sin embargo, su clip generó mucha polémica pues de inmediato salieron a relucir los señalamientos de acoso en contra el patriarca de la Dinastía Fernández.

“¿Y no te pellizco?”, “Te hubieras alejado un poco más” y “Toma tu distancia, Maribel” son algunos de los comentarios referentes a esta situación que se pueden leer en la publicación de la actriz y cantante de 62 años, no obstante, también se pudieron leer comentarios de algunos seguidores de Vicente Fernández que salieron en su defensa y argumentaron que el beso no fue un acto de acoso, sino que fue una simple y sincera muestra de admiración artística.

¿Cómo fue la relación entre Vicente Fernández y Maribel Guardia?

Maribel Guardia llegó a México a principios de la década de 1980 y su debut en el cine mexicano fue en la película llamada “Como México no hay dos”, la cual estuvo protagonizada por Vicente Fernández y pese a que tuvo un papel discreto, dicha producción marcó el inicio de su exitosa carrera en México, además, de una estrecha amistad con Vicente Fernández, con quien en el futuro grabaría otras películas.

Pese a la fama de ser todo un casanova, Vicente Fernández y Maribel Guardia nunca tuvieron alguna relación romántica, sin embargo, siempre fueron amigos y se sabe que de forma esporádica se reunían para convivir junto a sus respectivas familias.

